أحمد مالك ينضم لأبطال مسلسل "شغل فنادق"

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أحمد جودة - القاهرة - انضم الفنان أحمد مالك لقائمة أبطال مسلسل "شغل فنادق"، الذي سبق وتعاقدت عليه الفنانة روبي والنجم عمرو يوسف وهو من إخراج محمد سامي ومن المقرر أن يعرض في رمضان المقبل.

أحمد مالك وتجربة فنية أسترالية

أعلنت منصة شاهد Vip عن طرح الفيلم الأسترالي حارس الذهب من بطولة أحمد مالك قريبًا، وذلك بعدما شهد العمل عرضه الأول العالمي في مهرجان فيسنيا، ثم عرض بالدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي عام 2020.



ترشيح أحمد مالك لجائزة أفضل ممثل بسبب الفيلم



وشهد الفيلم عرضه التجاري بدور العرض السينمائي في مصر والسعودية وعدد من دول الخليج في 2021، كما دخل قائمة ترشيحات جوائز حفل 2021 AACTA Awards، ونال أحمد مالك ترشيحًا لجائزة أفضل ممثل عن أدائه في الفيلم، ورشح العمل لجائزة أفضل فيلم وقتها.

قصة فيلم حارس الذهب



وتدور أحداث حارس الذهب في إطار تشويقي خلال نهاية القرن الـ 19 بأستراليا الغربية، حيث يسعى راعي جمال أفغاني للتخلص من أزمات في حياته حتى يعود إلى وطنه، تضطره الظروف لعقد شراكة مع حطاب هرب وبحوزته سبائك من الذهب، ليدخلا في العديد من الأزمات والمغامرات سويًا.



من هم أبطال فيلم حارس الذهب؟



ويشارك في بطولة الفيلم أحمد مالك، ديفيد وينهام، جاي رايان، إريك تومسون، وماهيش جادو، والعمل من إنتاج أسترالي، ومن تأليف وإخراج رودريك ماكاي.

ما هي أحدث أعمال أحمد مالك؟



ومن ناحية أخري، انضم الفنان أحمد مالك إلى فريق عمل المسلسل الجديد Boiling Point الذي بدأ تصويره في مانشستر بالمملكة المتحدة، ويشترك في إخراج حلقاته فيليب بارانتيني مع اللبنانية منية عقل مخرجة كوستا برافا لبنان.

ويستكمل المسلسل أحداث فيلم يحمل نفس الاسم صدر في 2021 وتناول قصة رئيس الطهاة آندي (ستيفن جراهام) الذي تشاجر مع فريقه في أكثر أيام السنة ازدحامًا، ويبدأ المسلسل بعد 6 أشهر من نهاية أحداث الفيلم، ليتناول قصة كارلي (فينيت روبنسون) مساعدة آندي التي تدير مطعمها الخاص والمسؤولية الثقيلة التي تشعر بها.

ما هي آخر أعمال أحمد مالك؟



والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد مالك كان فيلم The Swimmers الذي عرض في عدد من المهرجانات الدولية آخرها مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الماضية في نوفمبر من العام الماضي 2022، من بطولة كندة علوش وعلي سليمان، إخراج سالي الحسيني.