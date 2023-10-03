نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسعار تذاكر حفل أحمد جمال بالأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان أحمد جمال، لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا في دار الأوبرا المصرية، وذلك يوم 6 أكتوبر الجاري، بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر.

ما هي أسعار تذاكر حفل أحمد جمال في الأوبرا؟

وقسمت أسعار تذاكر الحفل إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 260 جنيهًا، والثانية بمبلغ 210 جنيهاُ، أما الثالثة والأخيرة بقيمة 160 جنيهًا، ومن المتوقع أن يرفع الحفل لافتة كامل العدد، خاصةً أن نسبة كبيرة من التذاكر نفدت فور طرحها على الموقع الإلكتروني وداخل شباك التذاكر.



شروط دار الأوبرا للحفل



ووضعت دار الأوبرا عدة شروط لحضور حفل الفنان أحمد جمال منها: تفتح الأبواب لدخول الجمهور للمسرح في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن ينطلق الحفل بعدها بنحو ساعة.

وأنه غير مسموح بالدخول دون كمامات، والالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية ممنوع ارتداء الشورت"، والدخول من البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته، ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات، ممنوع التصوير.



تفاصيل الحفل



ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، وينقس إلى فاصلين يحيي الفاصل الأول نجوم الفرقة وهم المطربون، سارة زكي، إيناس عزالدين، أحمد سعيد، وأحمد عصام، ويختتم الاحتفالية الفنان أحمد جمال، الذي يحيي الفاصل الثاني بباقة من أروع الأعمال الوطنية التي أبدعها كبار الملحنين وشكّلت جزءًا من وجدان الشعب المصري.



ما هي آخر أعمال أحمد جمال؟



يشار أن آخر أعمال الفنان أحمد جمال أغنية "أنا اشتريت" والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان أحمد جمال، وحازت الأغنية على إعجاب الكثير من الجمهور في الوطن العربي، وتصدرت الترند فور طرحها.



كلمات أغنية "أنا اشتريت"

خد قلبي وهات اللي تجيبه

ده كفاية أنك تبقى حبيبه

ويا بخته يا حظه ويا هناه

اللي أنت هتبقي من نصيبه

خد عيني أخطفها وسهرها

فـ عنيك الدنيا ومحورها

وطبيعي أن الحاجة الحلوة

بتقع في إيد اللي يقدرها

أنا اشتريت

لا بصراحة أنا حبيت

قلبي اتعملو update ولقيت نفسي معاك

أنا اشتريت

لا ده أنا بيك استكفيت

كنت بدور لفيت ومشيت خطوة خطوة وراك

أنت لقطة بجد متتسابش

لو سيبتك أخسر ماكسبش

عيني شايفاك حلو وكامل مع أن الحلو مايكملش

أنت فرصة أنت متتعوضش

نسخه واحدة أنت ماتكررش

أي حاجة عادي ممكن تحصل

بس أنت جمالك محصلش

هات حتة من قلبك ليا

هاتها وسيب الباقي ليا

لو كانت حنيتك زايدة

هات حبة أنا محتاج حنية

خد وقتك فكر وارجعلي

ده أنا شايفك دايب وواقعلي

عارف قيمتك عمال تتقل

وأنا عارف أنك جاي تبيعلي