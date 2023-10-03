نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبرت داوني جونير ضمن الحاضرين لعروض أسبوع باريس للموضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظهور نادر له بالفعاليات العامة، كان النجم روبرت داوني جونيور ضمن الحاضرين في أحد عروض الأزياء التي أقيمت ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور داوني جونيور للعرض، بصحبة زوجته سوزان، وبحضور عدد من كبار نجوم هوليوود، منهم باريس هيلتون.

روبرت داوني جونير

أسبوع الموضة

وضمن حضور نجوم هوليوود لعروض اسبوع الموضة بباريس، شهد عرض أزياء Alexander McQueen ضمن اسبوع باريس للموضة هذا العام، حضور مميز من قبل عدد من كبار نجمات هوليوود.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من حضور النجمة كيت بلانشيت لعرض الأزياء المميز، إلى جانب الفنانة الشابة أيل فانينج.

العرض المميز للأزياء، قدم أحدث ابداعات المصمم العالمي الكساندر مكوين، التي يطرحها لموسم الخريف وشتاء 2023 و2024.

عرض "ديور"

أيضًا، كان قد شهد العرض السنوي لأزياء الخريف من علامة الأزياء العالمية ديور، مشاركة مجموعة مميزة من النجمات الشباب م هوليوود، اللائي حرصن على الحضور للمشاركة في العرض الجديد المميز.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من مشاركة نجمات بالعرض، كان منهن النجمة الكبيرة تشارليز ثيرون، والنجمة جينفر لورانس، كضيوف ضمن الحضور.