نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صوفي ترنر تودع أحزان الطلاق بحضورها لمباراة كرة قدم أمريكية مع تايلور سويفت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تناست الممثلة البريطانية الشابة صوفي ترنر ما يحيط بها حاليًا من أزمات تسببت بها خطوة الانفصال عن زوجها جو جوناس، بعد ظهورها في روح معنوية مرتفعة خلال مشاهدتها لأحد مباريات كرة القدم الأمريكية.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور "ترنر" لمباراة لفريق كانساس سيتي شيفز، برفقة النجمة تايلور سويفت، التي كانت بدورها حاضرة للمباراة لتدعم حبيبها لاعب الفريق ترافيس كيلسي.

صوفي ترنر

أول تعليق

وكانت قد علقت النجمة صوفي ترنر للمرة الأولى على زمة الطلاق التي تعيشها حاليًا مع زوجها جو جوناس، لعدد من المقربين منها.

وتقول ديلي ميل، أن نجمة مسلسل صراع العروش، قالت أنها فوجئت بتقديم جو جوناس لطلب الطلاق بأوراق رسمية للمحكمة من وسائل الإعلام، وإنه ا عاشت تجربة تهميش من زوجها وولاد ابنتيها لم تكن تتوقع أن تمر بها.

خطوة رسمية

وكان قد أعلن المغني الأمريكي الشاب جو جوناس عن تقدمه بأوراق طلب الطلاق من زوجته النجمة صوفي ترنر بعد 4 سنوات من الزواج نتج عنها انجابهما لطفلتين.

وتقول ديلي ميل، أنه حسب مصادر مقربة من الثنائي، كان كل من جوناس وترنر يعيشان في منزلين منفصلين لشهور، قبل أن يتم اتخاذ خطوة الطلاق التي يتضح أن السبب بها هو شغف صوفي ترنر بالحفلات الصاخبة، ورغبة جو جوناس بقضاء الوقت لرعاية الأطفال بالمنزل.