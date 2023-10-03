نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. منى زكي تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة منى زكي محرك البحث “جوجل” في الساعات الماضية بعد ظهورها في إحدى عروض الأزياء التي أقيم ضمن فعاليات أسبوع الموضة بباريس،حيث ظهرت على منصة العرض مرتدية فستان أحمر قصير مع ذيل طويل.

منى زكي تخطف الأنظار على الكات ووك

وخطفت الفنانة منى زكي الأنظار بعد مشاركتها في عرض أزياء Walk Your Worth، وظهرت بفستان قصير من اللون الأحمر، وتحركت بعفويتها وتلقائيتها المعهودة على “الكات ووك ” مع العارضات.

أحدث إطلالات منى زكي

كما ظهرت منى زكي باطلالة أخرى وهي مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت منى زكي، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت منى زكي، تسريحة جذابة وناعمة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع إطلالتها الجذابة.

ما هي أحدث أعمال منى زكي؟

تشارك منى زكي في فيلم "الجواهرجي" المقرر عرضه قريبًا في دور العرض السينمائي ويشارك في بطولته عددًا من النجوم أبرزهم:" محمد هنيدي، باسم سمرة، آسر ياسين، أحمد السعدني، ريم مصطفى، عارفة عبد الرسول، تارا عماد، لبلبة، أحمد حلاوة، عدد آخر من نجوم الفن، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.