غدًا.. عرض مسلسل على "باب العمارة" على منصة "watch it"

القاهرة - محمد ابراهيم - يعرض غدًا أولى حلقات مسلسل "على باب العمارة"، وذلك من خلال منصة "watch it "الإلكترونية، وهو بطولة آية سماحة، حاتم صلاح، محمد محمود، محمد رضوان، ريهام الشنواني، محمد عبد العظيم، عزة لبيب، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج خيري سالم، وينتمي العمل لنوعية الأعمال الاجتماعية والكوميدية.



ما هي تفاصيل الشخصيات بمسلمل "على باب العمارة"؟





تبين من خلال الإعلان الدعائي للمسلسل تفاصيل ملامح الشخصيات الخاصة بالأبطال، فظهر الفنان أحمد أمين بدور صيدلي، وظهر أيضًا الفنان حاتم صلاح خلال البرومو بشخصية صعيدية تدعى عوض، حارس عقار في القاهرة، وظهرت الفنانة آية سماحة التي تعمل كمديرة منزل في العمارة التي سيعمل بها حاتم صلاح، وما يتعرضان له من مواقف كوميدية خلال أحداث العمل، بجانب ظهور الفنان محمد محمود، والفنانة رحمة أحمد.

ما هي آخر أعمال حاتم صلاح؟

وكانت آخر أعمال حاتم صلاح في عالم الدراما مسلسل "الصفارة" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل