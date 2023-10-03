نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مين يصدق " زينة أشرف عبدالباقي تنتهي من أولى تجاربها الإخراجيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المخرجة زينة عبدالباقي عن إنتهاء تصوير فيلمها الروائي الأول "مين يصدق"، وذلك بعد رحلة طويلة ما بين الكتابة والتصوير استمرت لما يقرب من عامين، لتبدأ مرحلة جديدة مع فيلمها للتجهيز لعرضه، خاصةً وأن الفيلم سيكون تجربة مختلفة في السينما المصرية لأن فريق العمل بالكامل في مختلف أقسامه من الشباب.

تصذريحات زينة أشرف عبدالباقي



وقالت زينة في بيان صحفي لها:" بدأت في كتابة الفيلم ثم إنضم إلى مصطفي خالد بهجت، كمشارك في الكتابة ومنتج فني، ليتم الإنتهاء منه النص الكامل بعد أكثر من عام، ثم بدأنا علي الفور في مرحلة التحضيرات والتي استمرت مايقرب من 3 إلى 4 شهور وهي من أكثر الفترات المهمة بالنسبة لي، فأنا أحب التحضير مع كل فريق العمل خاصة الإنتاج والتصوير بالإضافة إلي بروفات مع الممثلين وكل الأقسام فهو يجعل فكرة التصوير سهلة دون أي اسئلة فكل شئ يكون جاهز بتفاصيله، لذلك فالتحضير هو أصعب وأهم فترة بالنسبة لي".



وعن سبب اختيارها لفريق العمل بالكامل من الشباب أكدت " لم أقصد ذلك، ولكن الأمر بدأ بإختيار مدير تصوير الفيلم "إيزو" عبدالرحمن مصطفي رجب، فأنا كنت أبحث عن شخص لديه خبرة ومتفتح لتجربة غريبة وجديدة، وهو ما حدث مع جميع الأقسام بالفيلم، واستعنا بالكثير من الأشخاص من ذوي الخبرة في المجال من مخرجين ومنتجين وممثلين ليساعدونا بخبرتهم في هذا المشروع، ومن بينهم المخرجة الاستاذة كاملة أبو ذكري التي شجعتني في اختيار مدير التصوير صغير سنا للفيلم خاصة وأن علاقة المخرج بمدير التصوير أشبه بأب وأم العمل".



وحول ما إذا كان هناك صعوبات واجهتهم وقت التصوير فقالت "صعوبات العمل دائما متوقعة، ولكن الحمدلله كل فريق العمل كان بمثابة يد واحدة لكل أي مسألة أو معضلة تواجهنا"، وأشارت أنه ستبدأ عمليات مابعد التصوير من المونتاج والمكساج وغيرها علي الفور ليتم تحديد موعدا لعرضه.



من هم طاقم عمل "مين يصدق"؟

"مين يصدق" بطولة يوسف عمر وجايدا منصور وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفي عسكر وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبدالباقي ومصطفي خالد بهجت، مدير التصوير عبدالرحمن "ايزو" مصطفي، ديكور ندي عبدالمجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفي خالد بهجت، واحمد ايهاب السعيد، واخراج زينة عبدالباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبدالباقي ومحمد عبدالوهاب ومحمد زعيتر.