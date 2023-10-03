أستراليا تستضيف العرض العالمي الأول للنسخة المرممة لـ" خلي بالك من زوزو"

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أحمد جودة - القاهرة - إستضافت مدينة ملبورن فيكتوريا الأسترالية العرض العالمي الأول للنسخة المرممة لفيلم “خلي بالك من زوزو” بطولة سعاد حسني وحسين فهمي وتحية كاريوكا ومن إخراج حسين الإمام.

تفاصيل العرض العالمي الأول للنسخة المرممة لفيلم “خلي بالك من زوزو”



العرض نظمته سيدة الأعمال المصرية نيفين الرفاعي بالتعاون مع شبكة راديو وتليفزيون العرب ART، وحرصت الجالية المصرية والعربية وعدد من الأستراليين على حضور العرض الذي أقيم داخل واحدة من أكبر دور العرض بالمدينة وكان في مقدمة الحضور السيد محمد خيرت سفير مصر السابق أستراليا والسيدة حرمه والدكتورة ميمي واتس رئيس مفوضية تعدد الثقافات سابقا وعدد من المسئولين بالإتحاد العام المصريين في الخارج.



إيراد العرض بالكامل تم تخصيصه لصالح مستشفي أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان وقام بتسليمه المهندس أحمد مصطفي نيابة عن الجالية إلي إدراة المستشفي عقب إنتهاء العرض مباشرة.

ماذا قالت الفنانة صفاء أبو السعود؟



وفي كلمتها التي وجهتها للحضور أكدت الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود أن الفن والإنسانية وجهان لعملة واحدة وأعربت عن تقديرها لفكرة إقامة هذا العرض وتخصيص دخله لصالح الخير مشيرة إلى أن مثل هذه الأفكار تربط المصريين في الخارج بوطنهم .

ماذا قالت نيفين الرفاعي؟



وقالت السيدة نيفين الرفاعي: أن العرض هو بداية في سلسلة عروض سينمائية ومشروعات فنية قادمة الهدف منها المساهمة في المشروعات الصحية والتعليمية في بلدنا الحبيب مصر.



وتابعت: أن العرض شهد إقبالا من المصريين والعرب وعدد من الأصدقاء الأستراليين الذين إنبهروا من تاريخ السينما المصرية ومن الأداء المتميز للنجمة الراحلة سعاد حسني في الفيلم.

وتوجهت" الرفاعي " بالشكر إلى الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود التي تحمست للفكرة بمجرد عرضها عليها وكانت داعمة لها حتي خرجت إلى النور.



من جانبها أعربت إدارة مستشفى أهل مصر برئاسة السيدة هبة السويدي عن تقديرها للسيدة نيفين الرفاعي لحماسها ودعمها لفكرة العرض وتخصيصه لصالح المستشفى.

فيلم خلي بالك من زوزو



يشار إلى أن فيلم خلي بالك من زوزو هو واحد من أهم كلاسيكيات السينما المصرية وقد تم ترميم نسخته العام الماضي ضمن مشروع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي إستضاف العرض العربي الأول لها بحضور بطله الفنان الكبير حسين فهمي وعدد من نجوم الصينما المصرية والعربية.

