نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حديثه في مؤتمر «حكاية وطن».. أحمد فؤاد سليم يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان أحمد فؤاد سليم، محرك البحث “جوجل”، في الساعات الماضية بعد مشاركته في مؤتمر "حكاية وطن"، مساء أمس الإثنين، حيث وجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي وقدم له الشكر على شجاعته وإخلاصه في العمل.

أحمد فؤاد سليم يوجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي

قال أحمد فؤاد سليم لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي :"اسمح لي يا سيادة الرئيس السيسي باسمي وباسم كل مصري ومصرية أشكرك على شجاعتك وإخلاصك في العمل، وحسن أخلاقك التي صارت قدوة لنا ولأولادنا وتوكلك على الله".

وأضاف موجهًا حديثه للرئيس:" مش بشكرك لوحدي معايا ملايين المصريين في كل محافظات مصر وبنقولك كمل وإحنا وراك»، ورد الرئيس قائلًا: «بشكرك على مساهمتك وكلامك الجميل، وربنا يعطيك الصحة".

ليرد سليم قائلًا: "أنا بقولك كده عشان خايف تزهق مننا ولا حاجة"، فعقب الرئيس ضاحكًا: "لا لا أبدًا".

شعور أحمد فؤاد سليم خلال مشاركته في ختام جلسة حكاية وطن

يذكر أن الفنان أحمد فؤاد سليم تعرض لخضة كبيرة من كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، عندما قال "بيننا وبينكم الانتخابات"، معقبا: "شعرت أن الرئيس تعب منا وزهق ولهذا كان مشحونًا".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الرئيس شكره اليوم في ختام المؤتمر لمطالبته بالترشح، مؤكدًا أنه طبطب عليه بتعبيراته وكلامه.

ماذا قال أحمد فؤاد سليم عن الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

وتابع: "من يقدر على عمل ما قدمه هذا الرجل، فمصر ولادة أكيد ولكن تعودنا أن هناك رجلا مخلصا يعمل لحساب البلد ويبحث عن مصلحتها بإخلاص وليس سهل أبدا أن نجد شخصا بهذه المسيرة ووقت كلامه معه قلت له "أوعى" ولا أعرف كيف قلتها لأنني أحترمه ولكن أنا اطمأننت".

وأضاف: "تخيلت أنه من الممكن أن الرئيس لا يكمل لإنه زهق منا أو من الواقع العالمي، ولكن الرئيس رجل مدرك ومقدر للمسئولية وجزء من الموضوع أنه يشعر بالمسئولية".

وقال أن الرئيس السيسي شخص مخلص يبحث عن مصالح الوطن بمنتهى الإخلاص والتفاني، متابعا أن السيسي يعمل لصالح الوطن فقط.

وأكد أنه يحب الرئيس ولا يتصور أن يكون أحد يقم بالبناء بهذا الشكل فمن عهد محمد علي لم يأتينا شخص بنفس صفاته فكلهم كانوا يحبون الوطن، ولكن كل على قدره.