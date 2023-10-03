نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية آسر ياسين في فيلم "فرقة الموت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم الفنان آسر ياسين إلى أسرة فيلم “فرقة الموت” للمخرج أحمد علاء، وبطولة النجم أحمد عز، ومن المقرر إنطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر في تصريحات صحفية إنَّ آسر ياسين سيجسد شخصية لخط ضمن أحداث الفيلم، مضيفًا أنَّ اختيار آسر جاء لكونه الأنسب لتجسيد الشخصية من الناحية الجسمانية وطريقة الأداء.

تفاصيل فيلم “فرقة الموت”

وأوضح المصدر أنَّه لا صحة لما تردد بشأن انطلاق تصوير الفيلم، أمس الاثنين، إذ أنَّه من المقرر بدء التصوير خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر، مشيرًا إلى انضمام بيومي فؤاد إلى أسرة الفيلم، إذ يجسد أحد الأدوار المحورية بالعمل.

ما هي تفاصيل “فرقة الموت”؟

ويشارك في بطولة لعبة الموت النجمة منة شلبي التي تعود للعمل مع أحمد عز بعد تعاونهما الأخير في فيلم «الجريمة» ومن قبله فيلم «بدل فاقد» اللذين حققا نجاحًا كبيرًا وقت عرضهما بالسينمات.

نبذة عن آسر ياسين

ولد الفنان آسر ياسين 25 فبراير 1981، هو الأبن الأكبر لأب من سوهاج وأم من بورسعيد، درس الهندسة الميكانيكية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخرج منها في عام 2008، بدايته كانت من خلال مسرح الجامعة حيث شارك في العديد من المسرحيات، انطلاقته الفنية كانت عام 2004 عندما رشحه المخرج خيري بشارة للمشاركة في مسلسل ملح الأرض مع الفنان محمد صبحي تم اختياره ليكون سفيرا للنوايا الحسنة في المنظمة الدولية للهجرة في مصر، في أكتوبر عام 2012 تزوج من زميلة دراسته كنزي العبد الله رزق منها بولدين «طاهر» و«أمين» في يونيو عام 2020 رزق بابنه الثالث «زين»



ما هي آخر أعمال آسر ياسين؟



والجدير بالذكر أن آخر أعمال آسر ياسين بمسلسل "الكتيبة 101 "في رمضان الماضي، وجسد شخصية شهيد الواجب الرائد خالد محمد دبور، مواليد 12 أغسطس 1985 في المنشية الجديدة بالمحلة الكبرى، التحق بالكلية الحربية عام 2003 وتخرج فيها عام 2006 الدفعة 99 حربية، وكان السادس على الدفعة، حاصل على فرقة الصاعقة والمظلات، وكان بسلاح المشاة، خدم قبل استشهاده بمنطقة الشيخ زويد في شمال سيناء، حيث كان قائدا لمجموعة كمائن بكرم القواديس، والذي استشهد في تفجير بمنطقة كرم القواديس بشمال سيناء دفاعًا عن وطنه.