حسن الرداد يتعاون مع ايمي سمير غانم في مسرحية "التليفزيون" بموسم الرياض

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أحمد جودة - القاهرة - يتعاون الفنان حسن الرداد مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم في عمل جديد، ومن المقرر تعاونهما في مسرحية بعنوان “ التليفزيون ” وسوف يتم عرضها في موسم الرياض المقبل.

حسن الرداد ينتهي من تصوير فيلم بلوموندو

من ناحية أخرى انتهى حسن الرداد من تصوير فيلم “بلوموندو”، الذي تشارك خلاله إيمي سمير غانم كضيفة شرف، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

من هم أبطال فيلم “بلوموندو”؟

فيلم" بلوموندو " بطولة كل من: حسن الرداد، رحاب الجمل، هاجر أحمد، محمود حافظ، سماء إبراهيم، مصطفى أبو سريع، وإنجي وجدان، مع عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف حازم ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول بلموندو الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتوالى الأحداث.

ما هي آخر أعمال حسن الرداد؟

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد كان فيلم "تحت تهديد السلاح"، وشارك في بطولته بجانب الفنان حسن الرداد، كل من بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة، وتتناول الأحداث في إطار الأكشن والإثارة جريمة قتل حدثت بالفعل، حيث رجل يبحث عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.