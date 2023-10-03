نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. مراد مكرم يروج لفيلمه الجديد "حسن المصري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روّج الفنان مراد مكرم لفيلم “حسن المصري”، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي“فيس بوك”والذي يُشارك في بطولته بجانب الفنان أحمد حاتم، وذلك قبل طرحه في دور العرض، غدًا الأربعاء، فيما يحتفل أبطاله بالعرض الخاص، مساء اليوم الثلاثاء، في أحد السينمات بالقاهرة.

ونشر مراد مكرم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بوستر فردي للشخصية التي يُجسدها في الفيلم، وعلق عليها بقوله: “حسن المصري يوم 4 أكتوبر بجميع دور العرض.. مستنيكم”.

من الأبطال المشاركين في فيلم "حسن المصري"؟

فيلم "حسن المصري" يضم عددًا من نجوم الفن أبرزهم أحمد حاتم، ودياموند عبود، ومراد مكرم، وفريال يوسف، وإخراج اللبناني سمير حبشي، وإنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض، وقصة نورا لبيب، وسيناريو وحوار سمر طاهر.

حملات ترويجية لفيلم حسن المصري



وشهدت الأيام الماضية عدة حملات ترويجية لفيلم حسن المصري الذي من المؤكد طرحه قريبًا بجميع دور العرض، وكان من بين تلك الحملات وجود مانشيت بعنوان "إختفاء حسن المصري في ظروف غامضة"، وأيضًا فكرة أخرى مقطع صوتي بتطبيق “واتس اب”، وآخرهم مسابقة قرأة الشفايف الذي قام بها أحمد حاتم للجمهور،ومن يفوز بها ويتمكن من قرأة الشفايف لمعرفة الموعد الصحيح لطرح الفيلم سيكون له نصيب لحضور العرض الخاص مع أحمد حاتم.

ما هي آخر أفلام أحمد حاتم؟



والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم كان فيلم “المطاريد”، والذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول “صلاح” أحمد حاتم الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ليجد نفسه متورطًا مع هذا النادي في العديد من المشاكل، والفيلم من إخراج ياسر سامي وتأليف صلاح الجهيني.

ما هي تفاصيل شخصية أحمد حاتم في فيلم "حسن المصري "؟



تدور قصة الفيلم في إطار من التشويق والإثارة والأكشن، من خلال شاب يلعب دوره الفنان "أحمد حاتم" ويتعرض لأزمة نفسية حادة نتيجة فقدان عدد من أحبائه وأشخاصه المقربين، ويجد نفسه في مهمة انتحارية لا يجد سوى الموت أمامه بعد أن يقرر الهروب من الماضي ويعمل في شركات الحراسة ليتورط مع مافيا خطيرة وتنقلب حياته رأسًا على عقب، وعليه المواجهة والحذر حتى لا يخسر مرة أخرى.