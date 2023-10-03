فن ومشاهير

زيزو ضيف حلقتي الخميس والجمعة من "كابيتانو مصر"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو ضيف حلقتي الخميس والجمعة من "كابيتانو مصر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اللاعب زيزو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، ضيفًا على حلقتي الخميس والجمعة القادمين من برنامج "كابيتانو مصر" على قناة on time sports.

 

معلومات عن اللاعب زيزو 

 

"زيزو" نقل خبراته إلى لاعبي الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب الكروية الأكبر في مصر والشرق الأوسط الذي ترعاه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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ما هي محاور حلقة زيزو في “كابيتانو مصر”؟ 

 

يحكي "زيزو" خلال الحلقه كواليس تسجيل أهدافه التاريخية مع الزمالك والمنتخب المصري، وتفاصيل رحلته الكروية، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

 

ما هي مواعيد عرض برنامج "كابيتانو مصر"؟

 

برنامج كابيتانو مصر يعرض يومي الخميس والجمعة الساعة التاسعة مساءً على قناة on والساعة العاشرة مساءً على قناة on time sports.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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