نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حافية القدمين".. غادة عبدالرازق لجمهورها:"مفيش فنان هيقبل الإهانة وقلة الأدب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت الفنانة غادة عبدالرازق، لحالة سخرية شديدة من جمهورها بسبب نشرها مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، معلقة عليها باللغة الانجليزية.

التعليقات الساخرة

وانهالت التعليقات الساخرة من الجمهور على المنشور التي كتبته“عبدالرازق”، بسبب الكلمات الخاطئة، ومن أبزر التعليقات:“في الانجليزي ماعنديش ياما ارحميني، أستاذة غادة هل انتِ وصلتِ العالمية حتى تكتبِ بالإنجليزية عشان يفهمك جمهورك حول العالم دا عمر الشريف الله يرحمه وهو أعظم ممثل وفنان عالمي لم يظهر في لقاء يرمي كلمة إنجليزي اعتزوا بالغتكم وهويتكم بلاش التقليد هل تعلمين لماذا أصبح الفن الذي يقدم اليوم تافه لإن أغلب من يمثلون دون شخصية يقلدون الله يرحم عظماء الفن الجميل نجيب الريحاني ويوسف وهبي واسماعيل ياسين آخر جيل هو جيل عادل إمام ونور الشريف وأحمد زكي ومحمود عبدالعزيز ومحمود ياسين واللي بعد هذا الجيل هم شوية فنانين بلا شخصية”، وغيرها.





رد الفنانة غادة عبدالرازق



ومن جانبها أعلنت الفنانة غادة عبدالرازق، رفضها لكم التعليقات الساخرة والسلبية، لترد غاضبة، قائله:“والنبي كل واحد يخليه في نفسه أنا بكتب الإنجليزي كده أنا حرة إللي مش عاجبه ميدخلش عندي ناس معقدة ومن هنا ورايح مافيش نجم أو فنان مصرى هيقبل الإهانة وقلة الأدب من ناس …. الأدب”.

ما هي آخر أعمال غادة عبد الرازق؟



وفي سياق آخر، شاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني الماضي 2023، بمسلسل تلت التلاتة، الذي دارت أحداثه في إطار 15 حلقة، وعرض في النصف الأخير من الموسم.

أحداث مسلسل تلت التلاتة



تدور قصة مسلسل تلت التلاتة في إطار الدراما الإجتماعية ويتكون المسلسل من 15 حلقة، حيث تدور أحداث المسلسل حول ثلاث أخوات بنات توائم، ولكن نظرًا لظروف الأسرة تتفرق الأخوات الثلاثة منذ الصغر، لتعيش كل بنت مع أسرة مختلفة، ولكن مع مرور الأحداث تواجه أحد التوائم الثلاثة مشكلة كبيرة، ومع مرور الأحداث تتمكن الأخوات الثلاثة من التجمع مرة آخرى وأن تتصدى الأخوات لهذه المشكلة وحلها، وأيضا التعرف إلى ما حدث في الماضي وتسبب في تفرقهم، جدير بالذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق تجسد الشخصيات الثلاثة في المسلسل وهم فرح وفريال وفريدة، حيث لكل فتاة حياتها الخاصة وطريقة تفكيرها المختلفة عن الآخرى.

من هم أبطال مسلسل تلت التلاتة؟



وبجانب غادة عبد الرازق، شارك في تلت التلاتة مجموعة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد مجدي، محمد القس، ليلى أحمد زاهر، صلاح عبد الله، نجوى فؤاد، وغيرهم، والعمل من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.