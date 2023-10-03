نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "وش في وش" يحتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتل فيلم “وش في وش” للفنان محمد ممدوح، المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة، والتي تعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، وحقق أمس 177 ألف جنيهًا، والفيلم تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي.

من هم أبطال فيلم "وش في وش"؟

فيلم “وش في وش” من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.

قصة العمل

تدور قصة الفيلم في إطار لايت كوميدي، من خلال أسرة مكونة من زوجين يختلفا في ظروفهم ومستواهم الاجتماعي والثقافي، يلتقي كلاهم داخل شقة واحدة لمدة 24 ساعة، ومع مرور الوقت تتصاعد حدة الخلافات والصراعات بينهما

ويعرض الفيلم عدة قصص مختلفة بين كل ثنائى، فهناك قصة تجمع "شريف "محمد ممدوح و"داليا" أمينة خليل، وقصة أخرى تجمع بين "وائل "محمد شاهين و"سلمى "أسماء جلال، وقصة "نانا "أنوشكا و"مهاب" سامي مغاوري، وقصة "عزيز" بيومي فؤاد و"زينب" سلوى محمد علي"،وقصة "كحول "محمود الليثي و"شيماء "دنيا سامي، بالإضافة إلى قصة" سليم "أحمد خالد صالح و"مجدي "خالد كمال.

من هم أبطال فيلم "شقو"؟

وفي سياق آخر، ينتظر محمد ممدوح حاليًا عرض فيلم "شقو" الذى يشارك في بطولته بجانب عمرو يوسف، أمينة خليل، دينا الشربينى، عباس أبو الحسن، محمد جمعة، جميل برسوم، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن مشوق.

ما هي أحدث أعمال أمينة خليل؟

والجدير بالذكر أن أمينة خليل تنتظر حاليًا عرض فيلم "شماريخ" الذي تقوم ببطولته بجانب آسر ياسين، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، سالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت، هدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه في إطار درامي تشويقي أكشن.