حكم نهائي في قضية قتل شاب ملثم في فيلا نانسي عجرم.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد مرور 3 أعوام على اتهام زوج الفنانة نانسي عجرم بقتل شاب سوري داخل الفيلا الخاصة به، يتجدد الأمر مرة ثانية، وذلك بعدما برأ القضاء اللبناني، أمس، نهائيًا فادي الهاشم زوج نانسي عجرم اليوم من القضية التي اُتهم فيها عام 2020.

تفاصيل مقتل زوج نانسي عجرم لشاب سوري

بدأت القصة في يناير 2020، عندما تسلل رجل ملثم إلى منزل الفنانة نانسي عجرم في منطقة «كسروان» شمال بيروت بهدف السرقة، وهدد الأسرة بقتلهم جميعًا وتهديد أطفالهم وهو ما استدعى زوجها إحضار مسدسه وقتله.

تقرير التحريات بعد الحادث

أكّدت التحريات وقتها، أنَّ زوج النجمة نانسي عجرم، قتل الشاب السوري الذى يدعى محمد الموسى، من خلال تفريغ 17 طلقة في كل أنحاء جسده وهو الأمر الذي على إثره وجهت له تهمة القتل العمد، إذ أنَّ عدد الرصاصات كان مبالغًا فيه، حسبما ورد في تحقيقات المحكمة اللبنانية.

قرار النيابة ضد زوج نانسي عجرم

قررت النيابة منذ 3 أعوام وقتها حجز فادي الهاشم لعدة أيام وخرج بكفالة وعلى إثره تمّ منعه من مغادرة الأراضي اللبنانية، وتمّ إجراء تحقيق أولي مع نانسي عجرم وأكّدت فيه إصابتها في قدمها، في حين تمّ تشريح جثة الشاب السوري للتأكّد من عدم وجود سبب آخر للقتل.

أغنية تيجي ننبسط



والجدير بالذكر أن أغنية "تيجي ننبسط" هي اخر أعمال الفنانة نانسي عجرم وهي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي طارق مدكور، والكليب من إخراج ليلى كنعان.



كلمات أغنية تيجي ننبسط



وتقول كلمات الأغنية: "حبيبي تيجي نِنبسط ولو الدنيا إتكربِست نمشي ونديها ضهرنا بِنروق وإحنا لوحدنا والناس عادي لو هيست هيست عادي لو هيست آه حبيبي تيجي نِنبسط ولو الدنيا إتكربِستزنمشي ونديها ضهرنا بِنروق وإحنا لوحدنا والناس عادي لو هيست هيست عادي لو هيست هيست هات ايدك فوق كتافي ونلف الدّنيا لفّ لف وتاخدلك حُضن دافي حاتلاقي قلقنا خفّ خف خوفك م الدنيا سيبه سيبه سيبه يا حبيبي وأنا أسيبه سيبه سيبه يا حبيبي وأنا أسيبه آه نركنه على أي رفّ رف حبيبي ما تفكنا م الشكليات فُكنا حايقولوا يعني إتجننوا طب ما يقولوا إتجننوا ماحدشِ ليِه حاجة الدنيا سيبه سيبه سيبه يا حبيبي وأنا أسيبه سيبه سيبه يا حبيبي وأنا عندنا عندنا ليِه حاجة عندنا حبيبي تيجي نفتكس كلام حُب جديد يتِلمس غنوة نقولها لبعضنا فرحة تكون من قلبنا رقصة جديدة كتافي ونلفّ الدنيا لفّ لف وتاخدلك حُضن دافي حاتلاقي قلقنا خفّ خف خوفك م الدّنيا سيبه سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه انا سيبه نركنه تاخدلك حُضن دافي حاتلاقي قلقنا خفّ خف على ايّ رفّ رف رفّ رفّ رف حبيبي تيجي نِنبسط ننبسط ولو الدنيا إتكربِست نمشي ونديها ضهرنا بِنروق وإحنا لوحدنا والناس عادي لو هيست هيست عادي لو هيست عادي عادي عادي لو هيست عادي عادي هيست عادي لو هيست هيست عادي عادي عادي عادي عادي لو هيست عادي عادي لو هيست هيست عادي لو هيست".