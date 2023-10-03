نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فهمي: قصة الحب في "ألفريدو" بين فريد وعمته مختلفة.. وأحب تقديم أعمال فنية من روايات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح مسلسل "ألفريدو" حديث الجميع بعد المشاهدات الكبيرة والنجاح الكبير الذي حققه العمل في الساعات الماضية.

تحدثنا مع أحمد فهمي بطل المسلسل الذي كشف الكثير من الكواليس والأسرار التي تخص المسلسل.

كيف رأيت تعليقات الجمهور قبل عرض المسلسل وأنه سيكون هناك قصة حب بينك وبين إلهام شاهين ضمن أحداث المسلسل؟

الجمهور حكم على العمل من البوستر الخاص به بشكل ظاهري فقط وهناك بالفعل قصة حب لكنه من نوع مختلف، وأنا لم أغضب من تعليقات الناس إطلاقًا وكنت أرى أن هذا الأمر طبيعي.

وتوقعت أن الجمهور سيكون لديه تساؤلات بشأن هذا الأمر، وبالنسبة لأي عمل فني فإن التساؤلات عليه تكون مهمة للغاية قبل عرض المسلسل.

بما أن مسلسل "ألفريدو" مأخوذ من كتاب للدكتور مصطفى محمود، هل تحب هذا النوع من الأعمال؟

أنا أحب أي عمل يكون مأخوذ عن رواية، وسبق أن قدمت مسلسل "أنا شهيرة أنا الخائن" وكان مأخوذ عن رواية "أنا شهيرة أنا الخائن" لنور عبد المجيد.

وأنا أحب الدكتور مصطفى محمود جدا وبالتالي فكرة إني أقدم عمل مأخوذ من كتاب للدكتور مصطفى محمود بالنسبة لي هو أمر رائع للغاية وعمرو محمود ياسين كتب العمل بشكل رائع للغاية.



هل اطلعت على كتاب مصطفى محمود أم اكتفيت بالورق الخاص بالعمل فقط؟

اكتفيت بالعمل لأن عمرو محمود ياسين كتب كل تفصيلة خاصة بالشخصية التي أقدمها وعن الدور نفسه.



كيف رأيت شخصية فريد عندما تم عرض الدور عليك؟ وما هو أكثر شيء قام بتحميسك للموافقة على هذا الدور؟

حمسني أن هناك علاقة حب بشكل مختلف كما أن هناك جزء لايت كوميدي خفيف وهناك علاقة حب مختلفة سواء مع عمته أو خطيبته القديمة وفكرة إني أتحدث الإيطالية في العمل.

وأنا درست الشخصية جيدا وحاولت أن أجعله شخص طبيعي أكثر، فريد شخص حنين جدا ورومانسي لكنه رجل ولديه نوعًا من الذكورية وفكرة إنه يحمي هذه العائلة.



هل أنت مثل شخصية فريد من الممكن أن تضحي بوظيفتك وعملك من أجل شيء تحبه؟

أنا بالتأكيد كذلك، لقد تركت الموسيقى واتجهت للتمثيل لأنني أحب التمثيل بعد ما درست 24 سنة موسيقى.



ما هي نقاط الاتفاق والاختلاف بينك وبين شخصية فريد؟

نقاط الاتفاق إن شخصية فريد بيحب شغله جدا وكذلك بيحب عائلته جدا.

سعيد بالتعاون مع النجمة إلهام شاهين.. وعمرو محمود ياسين أهتم بكل تفاصيل العمل



كيف ترى التعاون بينك وبين إلهام شاهين؟

أنا مبسوط وسعيد للغاية أننب عملت مع الاستاذة إلهام شاهين، وحدثت كيميا بيننا وتوافق من بداية عمل البروفات.

وندى موسى ممثلة شاطرة جدا، وعجبني أنها تحب تشتغل على تفاصيل الشخصية واشتغلنا على كل تفصيلة.



سبق أن تم تقديم مرضى الزهايمر في أكثر من عمل، ما الشيء المميز الذي ترى أنك قدمته في هذا العمل؟

أرى أن في الأعمال السابقة لم يتم تناول مرضى الزهايمر من هذه المنطقة تحديدا، وأن تكون العلاقة مع أحد الأقارب يعاني من هذا المرض بهذا الحب.

ولدي أصدقاء كان لديهم أهاليهم يعانون من هذا المرض، غير قادرين على متابعة المسلسل لأنهم عندما يتابعون يتأثرون كثير وفكرة أن العمل مأخوذ عن قصة حقيقية، كان مهم للغاية تسليط الضوء عليه.

متى سنشاهد لك عمل سينمائي؟

أنتظر عمل يلقى قبولي حتى أقدمه.