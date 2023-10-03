نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثاني أيام ورشة الإخراج للمخرج الكبير علي بدرخان بالإسكندرية السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت اليوم ثاني محاضرة من ورشة الإخراج سينمائي للمخرج الكبير على بدرخان، ضمن فعاليات الدورة 39 لـ مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، والمقرر لها أن تختتم فعالياتها الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر.

ومن جانبهم أشادوا الشباب المشاركين بالورشة وأكدوا انهم أستفادوا من الخبرات الكبيرة للمخرج علي بدرخان والمقرر ان تستمر فعالياتها حتي نهاية المهرجان.

مهرجان الإسكندرية السينمائي الدورة الـ ٣٩

جدير بالذكر ان فعاليات الدورة الـ ٣٩ لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة إنطلقت الاحد الماضي، وأقيم حفل الإفتتاح بمكتبة الاسكندرية علي أنغام أوبريت "لسه الأغاني ممكنه" وهو فكرة وإخراج محمد مرسي وألحان وتوزيع محمد مصطفى وبطولة مجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية وتصميم الإستعراض محمد ميزو فيديو وإضاءة محمد المأموني وأشعار د/ محمد مخيمر ومخرج منفذ / محمد طوسون ومكياج وملابس / مارينا مجدي.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وأسيا وأوروبا.



لمحة فنية عن المخرج علي بدرخان

مخرج مصري، التحق بالمعهد العالي للسينما وتخرج منه في عام 1967، وحاز بعدها على منحة للتدريب في استوديوهات مدينة السينما الإيطالية لمدة عامين. أخرج أول فيلم طويل له والذي حمل اسم (الحب الذي كان) في عام 1973، وأخرج بعدها عددًا من الأفلام الهامة منها (الكرنك، شفيقة ومتولي، الجوع، الراعي والنساء).