نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسب الأحداث المؤسفة بالإسماعيلية.. نقل حفل علي الحجار إلى مسرح السامر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصدر الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية قرارا بنقل حفل المطرب الكبير علي الحجار إلى مسرح السامر بالعجوزة وذلك بناءا على توجيهات معالي الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة والسيد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يقام حفل المطرب الكبير علي الحجار بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة والتي تقام فيه كل ربوع مصر تحت عنوان "مصر 5000 و50 سنة عبور".

وكان حفل المطرب علي الحجار من المقرر إقامته غدا الأربعاء الموافق 4 أكتوبر بمدينة الإسماعيلية وتحديدا في قصر ثقافة الإسماعيلية.

أحداث الإسماعيلية المؤلمة؟

لكن عقب الأحداث المؤسفة التي طالت مديرية أمن الإسماعيلية فقد تقرر نقل الحفل إلى مسرح السامر بالعجوزة في نفس الموعد غدا الأربعاء الساعة 8 مساءا.

علي الحجار يتعاون مع الملحن فاروق الشرنوبي بعد غياب 20 عام



ويذكر أن صرح علي الحجار إلى إحدى الصحف عن تعاون جديد له مع الملحن فاروق الشرنوبي في أغنية جديدة من ألبوم "بطلة حكايتي".



وأعرب عن سعادته بالتعاون معه بعد كل هذه الأعوام وقال: "هو موسيقار كبير حقق نجاحا كبيرا مع نجوم الزمن الجميل وأتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور".

ما هي آخر أعمال علي الحجار؟

طرح المطرب علي الحجار أحدث أغانيه في شهر يونيو 2023، والتي كانت بعنوان "وحدي" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

طاقم عمل أغنية وحدي



وجدير بالذكر أن طرح المطرب الكبير علي الحجار أغنية جديدة بعنوان "وحدي" من كلمات الكاتب الصحفي والشاعر الغنائي محمد العسيري ومن ألحان شقيقه الراحل الفنان أحمد الحجار، والتوزيع الموسيقي لـ وليد مصطفي.

كلمات أغنية وحدي



"وحدي والليل وحداني.. فارد طوله بيتحداني.. مش مآمني ولا مطمني.. الليل مش عارف يفهمني مع إنه بينعس على يدي.. وحدي وحدي.. في ليل ضايع أنا مرايته بشوف وشي في قمرايته.. غريب عني ميشبهنيش.. حزين سارح مبيغنيش.. بلاد الناس دهب ونحاس.. تضيق بيا ماتقبلنيش وما يساعنيش سوا عينيكي أموت فيها وأعيش وحدي.. وحدي".