نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعديل اسمه من "خط الصعيد" إلى "فرقة الموت".. آسر ياسين ينضم إلى فريق العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم الفنان آسر ياسين مؤخرًا لفريق عمل فيلم "فرقة الموت"، مع الفنانين أحمد عز ومنة شلبي، حسبما أعلنت شركة "سي سينما برودكشنز" لـ هاني نجيب وأحمد فهمي، ومن المقرر بدء تصوير العمل خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر.



يستعد أحمد عز لانطلاق تصوير أولى مشاهده فيلمه "فرقة الموت" في أكتوبر المقبل، بعد أن تم تغير اسمه في المرة الأولى "خط الصعيد"، وتدور أحداثه في إطار صعيدي خلال فترة الأربعينيات وبداية الخمسينيات، ويجسد عز خلال أحداث العمل دور ضابط وويواجه خُط الصعيد.



أحمد عز يجدد التعاون مع منة شلبي في "فرقة الموت"

يعد "فرقة الموت" التعاون الثالث، للثنائي عز ومنة شلبي، بعد اشتراكها معًا في فيلمَي "بدل فاقد" الذي عُرض عام 2009، و"الجريمة" الذي عُرض العام الماضي 2022، بالإضافة لمشاركة عدد من النجوم وأبرزهم: "بيومي فؤاد، آسر ياسين، أحمد خالد صالح، عصام عمر، ورشدي الشامي، وخالد كمال" وعدد آخر من الفنانين، وهو من وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء.



آسر ياسين يستعد لعرض "شماريخ" في السينمات يوم 13 ديسمبر المقبل



وعلى صعيد آخر ينتظر النجم آسر ياسين عرض فيلمه "شماريخ"، حيث من المقرر عرضه يوم 13 ديسمبر المقبل، ويدور العمل في إطار درامي تشويقي، ويجسد من خلاله شخصية رجل ثري يمتلك مصنع "بلالين" يقع فى حب أمينة خليل، إذ تجمعهما قصة حب ضمن دراما العمل، وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة، ويضم نخبة من النجوم الفن أبرزهم: خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي.