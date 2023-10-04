نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة والدة مطرب الراب مروان موسى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مؤدي الراب مروان موسى، وفاة والدته، عبى صفحته الشخصة موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفاة والدة مروان موسي

وكتب مروان موسى، علي صفحته الشخصية: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. فضلا وليس أمرا الدعاء بالرحمة".

ولم يعلن مروان موسي حتي الأن عن موعد الجنازة أو العزاء.

أغنية روك ستار

ومن ناحية أخري، طرح مطرب مروان موسى أغنيته الجديدة والتي جاءت بعنوان "روك ستار"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وتعاون مروان موسى في الأغنية مع مطرب الراب أرسينك، ويُعد هذا التعاون الأول بينهما، وحقق الفيديو كليب مشاهدات عالية فور طرحه.

أغنية إفريقيا وأمريكا

كما طرح مطرب الراب مروان موسى مؤخرا، أغنية إفريقيا وأمريكا، والذي طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا بعد طرحه على الفور، وحققت الأغنية مشاهدات وصلت إلى 382 ألف عبر يوتيوب في 4 أيام فقط، وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: كول الكاركتر قول يابا، أكتر دخلت أخويا الصغير على البيت، قبل مني في قالي لا والله، ما أقدر، ياللا بتمطر كله بالاخضر ده مش متحضر، أنا متخدر قلبي بيدق، عقلي بيفكر شغلي بيسهّر كنت في المعمل بفكس القاعدة، بلقط إشارة التردد الأعلى

وتعاون أيضًا مروان موسى مع عفروتو كموزع موسيقي في أغنيته لاسعين، الذي طرحها عفروتو عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وجاءت الأغنية على طريقة التراب الشعبي، أي مزيج بين أغاني الراب، وأغاني المهرجانات.