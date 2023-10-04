نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف احتفلت الهام عبد البديع بعيد ميلادها؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة الهام عبد البديع، بعيد ميلادها في وسط الاهل والأصدقاء، واستطاعت أن تبهر الحاضرين بجمالها الطاغي، حيث شاركت "عبد البديع" جمهورها بمجموعة من الصور برفقة زوجها الملحن وليد سامي، الفنان حودة بندق، أحمد بتشان، محمد شاهين، إيساف وزوجته، وغيرهم من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"

وأرفقت بالصور تعليقًا قالت فيه: "شكرا ً بجد على المفاجأة الحلوة دي أحلى عيد ميلاد".



وفورًا من مشاركة المنشور، نال المنشور على تهنئات كثيرة من قبل الجمهور وكانت من أبرز التعليقات منورين الدنيا كلها، كل سنة وانتي طيبة وبخير وسعادة، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، وغيرها من التعليقات.

من هي الهام عبد البديع؟



الهام عبد البديع من مواليد أكتوبر حصلت على درجة البكالوريوس في مجال النظم والمعلومات من أكاديمية القاهرة، بالإضافة إلى إعداد الماجستير في مجال إدارة الأعمال،وشاركت في الكثير من الأعمال منها باب الخلق، آدم وجميلة، لعبة الموت، المرافعة، مكان في القصر، نظرية عمتي، عمر وسلمى 3، يوم مالوش لازمة، أهواك،



ولاد تسعة، طاقة القدر، يونس ولد فضة، وغيرها من الأعمال التي تركت بصمة في قلوب جمهورها.



آخر أعمال إلهام عبد البديع



والجدير بالذكر آخر أعمال الهام عبد البديع مسلسل "أسيل"، والمسلسل من بطولة ثراء جبيل، وباسل الزارو، وأحمد سلطان، وسلوى محمد علي، وإلهام عبد البديع، وبدرية طلبة، وإسراء



رخا، وأحمد بلال، وملك بدوي، وحسن العدل، وياسر صادق وعدد آخر من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف محمد جلال، وإخراج معتز حسام،.وتدور أحداثه في إطار اجتماعى ويطرح أكثر من قضية.