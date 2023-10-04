نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برعاية وزيرة الثقافة.. اللجنة التحضيرية لمهرجان الموسيقى العربية 32 تختتم أعمالها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة اختتمت اللجنة التحضيرية الخاصة بمهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية في دورته 32 والذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر في الفترة من ٢٤ أكتوبر حتي ٢ نوفمبر ويديره المايسترو هاني فرحات اعمالها بعد الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة والنهائية لبرنامج الفعاليات تمهيدا لإعلانها.

الجدير بالذكر أنه جاري الاعداد لعقد مؤتمر صحفى لكشف تفاصيل المهرجان بحضور القنوات التليفزيونية والمواقع الالكترونية والشبكات الاذاعية ويتم نقله علي الهواء مباشرة علي قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

احتفالات أكتوبر

و من جانب آخر من المقرر أن تقيم دار الأوبرا المصرية إحتفالات بذكري أكتوبر يوم الجمعة المقبل ففي الثامنة والنصف مساء الجمعة 6 أكتوبر على المسرح الكبير تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلا بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي ومشاركة المطرب أحمد جمال مع نجوم الاوبرا سارة ذكي، أحمد عصام، أحمد سعيد، مختارات من الاعمال الغنائية التي شكلت جانبا من الوجدان الوطني للشعب المصري منها تحيا مصر، هنحب مين، يا بوي يا مصر، على الرباية، حلوين دول، مصر اليوم في عيد وغيرها.

وفى الثامنة والنصف مساء السبت 7 اكتوبر على مسرح الجمهورية يقام حفل لطلاب مركز تنمية المواهب يجمع مختارات من الأعمال الوطنية وتابلوهات استعراضية حماسية.

كما يحيي المطربان ياسر سلمان ورحاب عمر امسية في الثامنة والنصف مساء الخميس 5 أكتوبر بمسرح أوبرا دمنهور تضم باقة من المؤلفات الوطنية والعاطفية منها يا حبيبتي يا مصر، يا حلو ناديلي، طاير