أحمد حلمي يتصدر التريند لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان أحمد حلمي محركات بحث جوجل نظرًا لظهوره في برنامج ABtalks" الذي يعرض على يوتيوب ويقدمه الإعلامي أنس بوخش، وفتح "أحمد" قلبه خلال المقابلة عن ارتباطه بالراحل والده، وغيرها من الأمور.

أحمد حلمي: العجز من أصعب المشاعر اللي الواحد ممكن يعدي بيها في حياته

وقال أحمد حلمي: "ملحقتش أشبع من والدي، وأعيش معاه مرحلة الصداقة.. ملحقتش أحكي له ويحكي لي ونخرج ونتكلم، عشان هو كان مريض ودي كانت من اللحظات الصعبة، فكرة العجز إنك مش عارف تعمل حاجة دي من أصعب المشاعر اللي الواحد ممكن يعدي بيها في حياته".

وأضاف:"أعتقد أن والدي لا يعيش شبابه، حيث إنه بعدما أجرى العملية الجراحية وخسر أمواله، لم يتأثر معنا أو في الحياة".



أحمد حلمي: “أبي بالنسبة لي صانع الأمل”

وتابع:" أبي كأنه شجرة، الشجرة ماتت آه بس كل جذورها جوايا، بيصعب عليا أوي لأنه تعب، هو كان صانع أمل بالنسبة لي، وكنت بحس طول الوقت أنه بتاع ربنا معتدل، لا هو متشدد، كان راجل وسطي بيحب ربنا جدا وربنا كان بيحبه، في كل مواقف الحياة عمري ما شوفته غير راضي، دايما كان بيقول الحمد لله، حد يعمل حاجة يقوله الله يسامحك".

وقال: "مكثنا في السعودية لمدة 10 سنوات، وجمع والدى أموالا خلال هذه الفترة، ثم بحسن نية وطيبة قلب وضع كل أمواله في شركات توظيف الأموال وخسرها كلها".



وأوضح: "في عز الوقت اللي فلوسه راحت، حد كان جاي جايبله هدية، مش عايز أقول رشوة، في البيت، طرده بالذوق والأدب، لما اتنرفز بعد ما الراجل خرج فبسأله وكنت صغير، فهمني إن الراجل ده ليه حاجة في الشغل وعايز يمشيها".



آخر أعمال أحمد حلمي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أحمد حلمي فيلم "واحد تاني"، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، والفيلم من بطولة أحمد حلمي، نسرين أمين، نور إيهاب، روبي، سيد رجب، أحمد مالك، عمرو عبد الجليل، محمد التاجي، وآخرون، والعمل من إخراج محمد شاكر خُضير.



تعرف على أحداث فيلم واحد ثاني



ودارت أحداث الفيلم حول موظف يعمل لدى مصلحة السجون، فيتعرض للإحباط ويكتشف أنه فقد شغفه تجاه الحياة، وتستمر الأحداث في إطار الكوميدي.