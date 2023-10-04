أحمد حلمي: "الست سند كبير ومهم جدا وقصتنا أنا ومنى زكي مجنونة جدًا"

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفنان أحمد حلمي، أن يسحر قلوب الجماهير فور ظهوره في برنامج ABtalks" الذي يعرض على يوتيوب ويقدمه الإعلامي أنس بوخش، وفتح "أحمد" قلبه خلال المقابلة عن علاقته بزوجته، ورأيه بالمرآة، وغيرها من الأمور.

وقال الفنان أحمد حلمي: " قصتنا أنا ومنى قصة مجنونة بكل تفاصيلها، دايما الناس لما بتغير في بعض مابيكملوش، بس اكتشفت أن لما غيرنا في بعض التغيير طلع صحي".



أحمد حلمي: “الست سند كبير ومهم جدا وقصتنا أنا ومنى مجنونة جدًا”



وأضاف: "الراجل سند حقيقي، لكن كمان المرآة سند كبير ومهم جدا، فهي سند حقيقي،و هي تمثل البلورة اللي أنا عايش فيها وبشوف نفسي من خلالها".



أحمد حلمي: وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم منه

وتابع: "هناك مراحل كتير في حياتي هي السبب فيها، مراحل على المستوى الإنساني والمهني والفني ليها يد كبيرة جدا فيها".

وقال: "وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم منه المفروض، فهي عندها كمية من الصدق بهتت عليا في وسط عالم مطلوب إنك تجامل، بتقول الحقيقة كما يجب بلطف".

آخر أعمال أحمد حلمي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أحمد حلمي فيلم "واحد تاني"، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، والفيلم من بطولة أحمد حلمي، نسرين أمين، نور إيهاب، روبي، سيد رجب، أحمد مالك، عمرو عبد الجليل، محمد التاجي، وآخرون، والعمل من إخراج محمد شاكر خُضير.



تعرف على أحداث فيلم "واحد ثاني"



ودارت أحداث الفيلم حول موظف يعمل لدى مصلحة السجون، فيتعرض للإحباط ويكتشف أنه فقد شغفه تجاه الحياة، وتستمر الأحداث في إطار الكوميدي.