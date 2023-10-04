نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد مشاركته في مؤتمر "حكاية وطن".. أهم المحطات الفنية في مسيرة أحمد فؤاد سليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان أحمد فؤاد سليم محركات البحث جوجل، بعد مشاركته في ختام جلسات مؤتمر «حكاية وطن»، حيث قال: "من يستطيع أن يقوم بما قام به الرئيس السيسى خلال 10 سنوات؟!، رجل يبنى وطن يبحث عن مصلحة الدولة بإخلاص ومنتهى التفانى، وليس من السهل أن نجد شخص بهذا الإخلاص واستكمال المسيرة، موكدا أن الرئيس السيسى مدرك جدا للمسئولية ومقدرا لها، ويشعر بها تجاه الوطن والمواطنين، ولم نر مثله منذ أيام محمد على، فهو رجل صبور وحليم يعمل لمصلحة الوطن.

أحمد فؤاد سليم يوجه رسالة لـ الرئيس عبدالفتاح السيسي



وجه الفنان أحمد فؤاد سليم، التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن ما تحقق في مصر خلال السنوات الماضية عبارة عن معجزات، قائلا: «اسمح لي يا سيادة الرئيس السيسي باسمي وباسم كل مصري ومصرية أشكرك على شجاعتك وإخلاصك في العمل، وحسن أخلاقك التي صارت قدوة لنا ولأولادنا وتوكلك على الله.. مش بشكرك لوحدي معايا ملايين المصريين في كل محافظات مصر وبنقولك كمل وإحنا وراك»، ورد الرئيس قائلًا: «بشكرك على مساهمتك وكلامك الجميل، وربنا يعطيك الصحة».

نبذه عن أحمد فؤاد سليم

وُلد أحمد فؤاد سليم علي في 2 يونيو عام 1957 في القاهرة في عائلة من الشرقية، وفي عام 1978 تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ مشوارهُ الفني بالعمل المسرحي فقد قدم العديد من المسرحيات، منها مسرحية الصعايدة وصلوا عام 1989. كما عمل في مسرحيات سفر حي، وعرابي زعيم الفلاحين، وقصة الموت، والسبنسة، والآخر.

أبرز اعمال أحمد فؤاد سليم

قدم العديد من المسرحيات: الكاهن 2021،أهل الكهف، الصعايدة وصلوا، سفر حي، عرابي زعيم الفلاحين، قصة الموت، السبنسة، الآخر، في مسلسلات منها: القاتل الذى أحبني، ورا كل باب ج 2:2021،الاختيار، ذو النون المصري، العزبة، الهروب إلى السجن، الملك فاروق، قاسم أمين، الليل وآخره، المواطن اكس، الخواجة عبد القادر، ابن حلال، وكما شارك في عدد من الأفلام، منها:الحدق يفهم، المهاجر، عفريت النهار، أبو علي.



آخر أعمال أحمد فؤاد سليم



الجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أحمد فؤاد سليم فيلم الباب الأخضر، وتدور أحداثه خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم وتغير الحياة، من خلال مصل جديد قادر على تغير ملامح حياة وذكريات الشخص الذي يحصل عليه، العمل من بطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوي، محمود عبد المغني، عابد عناني، حمزة العيلي، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز