نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هفرجك على شقتي".. مايان السيد تتصدر التريند بعد كشفها تفاصيل التحرش بها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة الشابة مايان السيد مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاتها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة “دي إم سي”، حيث كان معها المغني الشعبي عنبة، بعد المشاركة في مسلسل “ألف حمد الله على السلامة”.

مايان السيد تتحدث عن مسلسل “ألف حمد الله على السلامة”

وكشفت الفنانة الشابة مايان السيد، تفاصيل جديدة عن دورها في مسلسل “ألف حمد الله على السلامة”، مشيرة إلى أن “العمل مع الفنانة يسرا شيء في غاية الأهمية في مشواري الفني، وأول مرة أعمل كوميدي، وكان تحدي كبير قوي بالنسبالي”، لافتة إلى أنها كانت لديها رهبة في البداية من التمثيل مع الفنانة يسرا.

قصة مايان السيد مع التحرش

وخلال الساعات القليلة الماضية اعترفت الفنانة الشابة مايان السيد، بتعرضها للتحرش من فنان شاب، قائلة، خلال برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة سي بي سي: "أول مرة حد اتحرش بيا كنت في المدرسة وحد قالي تعالي أفرجك على شقتي وشجرة الكريسماس، وكان بيننا ثقة وحاول التحرش بي لكنه فشل، وقمت بدفعه عني لكني لم أواجهه بهذا الأمر بسبب خجلى"، هناك فنان مغمور حاول التحرش بها في أول طريقها بالفن وقال لها: "تعالي نذاكر أدوارنا سويا لكني أرفض ذكر اسمه ووافقت أن أذهب معه، ولكنه حاول التحرش بي ولم أواجهه بفعله وندمت على عدم إخبار جهة الإخراج أو الإنتاج الخاصة بهذا العمل، ولكني حاولت أن أتناسى هذا الأمر الصعب".

آخر أعمال مايان السيد

يذكر ان أخر أعمال مايان السيد مشاركتها في مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الذي عرض خلال موسم رمضان 2023،ودارت أحداث مسلسل 1000 حمدالله على السلامة في إطار كوميدي، بعد موت زوجها جلال في كندا، تقرر الدكتورة سميحة الرجوع إلى مصر بعد أكثر من 25 سنة، برفقة أولادها سامح وسماح لاسترداد ورثهم، مسلسل «1000 حمد الله على السلامة» شارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم، بطولة يسرا وشيماء سيف، ومحمد ثروت، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي، وسما إبراهيم، وأوتاكا، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار، وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.