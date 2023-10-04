نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأخضر... أنغام تعلن عن موعد برنامجها الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفعت النجمة أنغام، مستوى الحماس لدي جمهورها من خلال ظهورها بإطلالة فاخرة لفتت انتباه الجميع، حيث ارتدت فستان أخضر مرسع بالماس وشعر منسدل على الأكتاف كما اعتمدت وضع ميكب يناسب الأجواء، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه: "برنامج إكس فاكتور كل اثنين على تلفزيون دبي".

وفور مشاركتها المنشور نال المنشور على آلاف اللايكات والتعليقات داعمين أنغام ببرنامجها الجديد ومتمنين لها التفوق والنجاح.



آخر أعمال أنغام

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة أنغام أغنية "سيبك انت" والاغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد، وتوزيع مادي وميكس وماستر أمير محروس، وإخراج عادل جمال.

تفاصيل أغنية نسينا نعيش

وأغنية "نسينا نعيش" هي من كلمات جمال الخولى، وألحان سهم وتوزيع عمر صباغ، وميكس وماستر أمير محروس، وإخراج عادل جمال، وحازت الاغنية على إعجاب الجمهور.

