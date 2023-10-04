نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أسبوع الموضة بباريس.. منى زكي تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة مني زكي، محركات البحث جوجل، عنها والتي، فاجأت جمهورها ومتابعيها بالمشاركة فى أسبوع الموضة بباريس ضمن عدد كبير من نجوم العالم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة من الصور للنجمة منى زكي خلال مشاركتها بعرض علامة تجارية فرنسية الذى أقيم بساحة برج إيفل بفرنسا كعارضة أزياء لأول مرة فى تاريخها الفنى.

إطلالة مني زكي

وارتدت منى فستانا أحمر بأكمام وقصير من الأمام وطويل من الخلف وأكملت إطلالتها بحذاء فضى وتركت شعرها فضفاضا على ظهرها وارتدت أقراطا حمراء لتتوافق مع لون فستانها ولاحظ المتابعون للعرض طريقة سير منى زكى على السجادة الحمراء وهى سعيدة وفى حالة ثقة لفتت أنظار الحضور إليها.

ما هي أحدث أعمال منى زكي؟



تشارك منى زكي في فيلم "الجواهرجي" المقرر عرضه قريبًا في دور العرض السينمائي ويشارك في بطولته عددًا من النجوم أبرزهم:" محمد هنيدي، باسم سمرة، آسر ياسين، أحمد السعدني، ريم مصطفى، عارفة عبد الرسول، تارا عماد، لبلبة، أحمد حلاوة، عدد آخر من نجوم الفن، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

آخر أعمال الفنانة منى زكي

شاركت الفنانة منى زكي في رمضان الماضي 2023 بمسلسل «تحت الوصاية»، الذي تصدر التريند في النصف الثاني من شهر رمضان الماضي.

أبطال مسلسل «تحت الوصاية» لـ منى زكي

مسلسل «تحت الوصاية» بطولة الفنانين منى زكي، محمد دياب، نهى عابدين، مها نصار، رشدي الشامي، أحمد خالد صالح، علي الطيب، محمد عبدالعظيم، خالد كمال، ثراء جبيل، الطفل عمر شريف، والعمل من تأليف شيرين دياب وخالد دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

