نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح عبد الله: شاكر عبد اللطيف له الفضل فى ظهورى مسرحيا.. و"الدالي" أفرز مواهبا ونجوما كبار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان صلاح عبد الله ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمة الإعلامية إسعاد يونس، عبر شاشة DMC.

وتحدث صلاح عبد الله عن بداياته المسرحية، قائلا: "إن المخرج شاكر عبد اللطيف له الفضل فى نقلتي المسرحية، وهو من قدمني لمحمد صبحى".

وفي نفس السياق، تحدث صلاح عبد الله عن تعاونة مع الفنان نور الشريف قائلا: "نور الشريف كان يحتضن المواهب الجديدة احتضانا فنيا دافيا، ويحضرنى موقف حين كنا نحضر لفيلم دم الغزال، كان الكاتب الكبير وحيد حامد مصمما أن أجسد دور عبد الستار، لكن نور الشريف قال له: "عايز أعمل الدور ده، فوحيد قاله: لا ده صلاح عبد الله، ليرد نور الشريف: أنت صح". وعلق قائلا: "نور الشريف مُعلم كبير، والدالى أفرز مواهب ونجوما كبارا".

ومن ناحية اخري، شارك الفنان صلاح عبد الله مؤخرا في مسلسل “سفاح الجيزة” والتي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضة.

يشارك في بطولة مسلسل "سفاح الجيزة" نخبة من نجوم الفن منهم: أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، ميمي جمال، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي وغيرهم، والعمل من ﺗﺄﻟﻴﻒ إنجي أبو السعود وعماد مطر، ومن إخراج هادي الباجوري.

ينتمي مسلسل سفاح الجيزة لنوعية المسلسلات القصيرة حيث يتكون من 8 حلقات، وتدور أحداث المسلسل حول أحمد فهمي الذي يجسد خلال الأحداث شخصية "قذافى فراج" سفاح الجيزة الحقيقي، الذي ارتكب 4 جرائم قتل بشعة بشكل درامي، خلال عامي 2015 و2017، وأيضًا ارتكب العديد من الجرائم الأخرى ومن بينها النصب، ثم تسببت صدفة في فضح جرائمه لينتهي به الحال أمام حبل المشنقة مواجهًا حكمًا بالإعدام.

ويعرض المسلسل أيضًا تفاصيل حياة القاتل وطرقه في ارتكاب جرائمه وكيف استطاع التخفي واستدراج ضحاياه، وكان السفاح الحقيقي على قدر من البشاعة مع ضحاياه حيث كان الغدر هو سلاحه الدائم، قذافي فراج هو السفاح الحقيقي ارتكب عدد كبير من جرائم القتل بالإضافة إلى النصب والسرقة.