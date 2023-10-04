نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رباب ممتاز: السبكي مردش على تصريحاتي علشان صحيحة وبحضور شهود عيان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة رباب ممتاز، على عدم رد المنتج محمد السبكي عليها بسبب واقعة الملابس المكشوفة خلال العمل الذي جمعهم معًا.



وعلى عدم رد المنتج محمد السبكي عليها بعد آخر تصريحاتها خلال حوارها مع المذيعة نورهان عبدالفتاح، في برنامج زووم ونص، المذاع عبر قناة هي قائلة: "هو مردش علشان هي دي الحقيقة وكانت بوجود الناس كلها مثل الإخراج والإنتاج، ومن بينهم أستاذ سامح عبدالعزيز، موجود وشاهد وأنا لسه مخلصه معاه فيلم كتف قانوني، وكنت عامله معاه شغل قبل كده والإنتاج كان موجود وباسم سمره، أيضًا كلهم موجودين وكانوا وقت الحدث.



وتابعت: في ناس طالعه بتقول اي اللي هو كان عايزني أخلعه في هدومي هو كان اللبس اللي أنا لبساه مقفول للشخصيه والمفروض الشخصيه أصًلا مش بتخلع هدومها ولا بتفتح أي حاجه من لبسها يعني شخصية "سماح "دي الوحيدة اللي كانت في الفليم مش بتتعرى.



وأردفت:بمعني أوضح إحنا إختلفنا بطريقته اللي هو معروف بيها دائمًا وكان في فجاجه فـي الإسلوب وطريقه الحوار مش لذيذة وهو مردش علشان دي حقيقه وانا مشيت فعلًا وسيبت الفيلم.