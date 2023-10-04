نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض فيلم "أسود ملون" بطولة بيومي فؤاد ورنا رئيس في عيد الحب المقبل (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى بيومي فؤاد من تصوير فيلم “أسود ملون” خلال الفترة الماضية، حيث كان يحمل العمل في البداية اسم “المكلكعين”، لكن الشركة المنتجة قررت تغييره.

وقال أحمد سمير، منتج الفيلم في بيان صحفي إنهم انتهوا أيضًا خلال الفترة الماضية من عمليات المونتاج والمكساج، حيث من المقرر عرض الفيلم في عيد الحب المقبل

أبطال فيلم "أسود ملون"

وأسود ملون فيلم رومانسي لايت كوميدي، ومن إنتاج شركة كينوز فيلم للمنتج أحمد سمير، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، من إخراج حسن البلاسي.

ويجسد بيومي فؤاد شخصية طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، بينما تجسد رنا رئيس شخصية Wedding Planner ضمن الأحداث.

آخر أعمال بيومي فؤاد

يذكر ان اخر أعمال بيومي فؤاد فيلم وش في وش تدور قصة الفيلم في إطار لايت كوميدي، من خلال أسرة مكونة من زوجين يختلفا في ظروفهم ومستواهم الاجتماعي والثقافي، يلتقي كلاهم داخل شقة واحدة لمدة 24 ساعة، ومع مرور الوقت تتصاعد حدة الخلافات والصراعات بينهما

ويعرض الفيلم عدة قصص مختلفة بين كل ثنائى، فهناك قصة تجمع "شريف "محمد ممدوح و"داليا" أمينة خليل، وقصة أخرى تجمع بين "وائل "محمد شاهين و"سلمى "أسماء جلال، وقصة "نانا "أنوشكا و"مهاب" سامي مغاوري، وقصة "عزيز" بيومي فؤاد و"زينب" سلوى محمد علي"،وقصة "كحول "محمود الليثي و"شيماء "دنيا سامي، بالإضافة إلى قصة" سليم "أحمد خالد صالح و"مجدي "خالد كمال.