نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح عبد الله: العزاءات والأفراح كانت تقام بعد حلقات "ذئاب الجبل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان الكبير صلاح عبد الله عن نجاح أعماله الفنية القديمة، وذلك خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر شاشة DMC.

وقال صلاح عبد الله عن مسلسل "ذئاب الجبل" إنه بعد عرض الحلقات الأولى بدأت الشوارع تخلو من المارة لمشاهدة المسلسل، خاصة أنه لم يعرض فى شهر رمضان الكريم.

صلاح عبد الله: العزاءات والأفراح كانت تقام بعد “ذئاب الجبل”

وتابع: "يحكى أن العزاءات والأفراح كانت تقام بعد عرض حلقات المسلسل، وهذا النجاح كان نتيجة صعوبات كثيرة فى الصعيد".

وعن مسلسل "ريا وسكينة"، كشف صلاح عبد الله: "وقتها كنت أقدم عرضا مسرحيا فى السعودية، لكن المخرج جمال عبد الحميد قال لى: أنا هستناك وهظبط الجدول بتاعك، والعمل مكتوب حلو قوي وفريق المسلسل عظيم".

كما تحدث عن فيلم "مواطن ومخبر وحرامى" واختيار الراحل شعبان عبد الرحيم لدور الحرامى، وقال: "داود عبد السيد سألنى تفتكر الناس هتلومنى على اختيار شعبان عبد الرحيم، فقلت له إطلاقا فهذا يحسب لك".

“سفاح الجيزة”

ومن ناحية اخري، شارك الفنان صلاح عبد الله مؤخرا في مسلسل “سفاح الجيزة” والتي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضة.

ينتمي مسلسل سفاح الجيزة لنوعية المسلسلات القصيرة حيث يتكون من 8 حلقات، وتدور أحداث المسلسل حول أحمد فهمي الذي يجسد خلال الأحداث شخصية "قذافى فراج" سفاح الجيزة الحقيقي، الذي ارتكب 4 جرائم قتل بشعة بشكل درامي، خلال عامي 2015 و2017، وأيضًا ارتكب العديد من الجرائم الأخرى ومن بينها النصب، ثم تسببت صدفة في فضح جرائمه لينتهي به الحال أمام حبل المشنقة مواجهًا حكمًا بالإعدام.

ويعرض المسلسل أيضًا تفاصيل حياة القاتل وطرقه في ارتكاب جرائمه وكيف استطاع التخفي واستدراج ضحاياه، وكان السفاح الحقيقي على قدر من البشاعة مع ضحاياه حيث كان الغدر هو سلاحه الدائم، قذافي فراج هو السفاح الحقيقي ارتكب عدد كبير من جرائم القتل بالإضافة إلى النصب والسرقة.

يشارك في بطولة مسلسل "سفاح الجيزة" نخبة من نجوم الفن منهم: أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، ميمي جمال، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي وغيرهم، والعمل من ﺗﺄﻟﻴﻒ إنجي أبو السعود وعماد مطر، ومن إخراج هادي الباجوري.