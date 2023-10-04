قبل عرض الحلقة الأخيرة.. تعرف على ملخص حكاية "ريش أبيض"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد منصة jawwy tv لطرح الحلقة الثالثة والأخيرة من حكاية "ريش أبيض" من مسلسل "حدث بالفعل"، وكانت قد طرحت الحلقة الأولي والثانية من الحكاية الأسبوع الماضي وسرعان ما تصدر اسم المسلسل التريند ومواقع التواصل الإجتماعي.

ويقدم "دوت الخليج الفني" في هذا أبرز أحداث الحلقة الأولي والثانية من حكاية "ريش أبيض".

من هو فريق عمل حكاية "ريش أبيض" ؟

حكاية "ريش أبيض" هي من بطولة الفنان ماجد المصري والفنانة بسمة والفنانة رنا رئيس ونخبة أخري من النجوم ومن تأليف فادي النجار وإخراج هشام الرشيدي، ومن إنتاج حاتم سمعان ومحمد حسين.

ملخص حكاية "ريش أبيض" من مسلسل "حدث بالفعل"

وتدور حكاية "ريش أبيض" من مسلسل "حدث بالفعل" حول الدكتور راجح مظهر وهو دكتور اقتصاد يعيش تحت سيطرة زوجته التي تقدم دورها الفنانة بسمة، وجاء في الحلقة الأولي وهي تخطط لعمل حفل توقيع كتابه الجديد ويظهر في الحفل سنتيا خليفة وتحاول أن تشغل بال دكتور راجح وبالفعل تنجح في ذلك، وتجعله يتخلص من قيود زوجته ويقوم بأخذ أموال زوجته لحسابه.

ما هي تفاصيل مسلسل "حدث بالفعل"؟

استطاع مسلسل "حدث بالفعل" أن يُقرب إلى قلوب الجمهور منذ عرض أولي حلقاته، ومسلسل "حدث بالفعل" هو مأخوذ عن قصص واقعية، والمسلسل يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثها بالامراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون اول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

وتدور أحداث مسلسل "حدث بالفعل" في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، كيف ممكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك.

ما هي تفاصيل باقي قصص مسلسل "حدث بالفعل"؟

1-حكاية لو بعد حين هي من بطولة الفنانة شيرين رضا والفنانة دينا الشربيني ومن تأليف فادي النجار وإخراج هشام الرشيدي ومن إنتاج حاتم سمعان ومحمد حسين.

2-حكاية قرض شخصي هي من بطولة الفنان كريم فهمي والفنان محمود عبد المغني والفنانة ندي موسي ومن تأليف فادي النجار وإخراج هشام الرشيدي ومن إنتاج حاتم سمعان ومحمد حسين.

3-حكاية كاملة سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا.

تصدر حكاية "تحت الحزام" التريند

الجدير بالذكر أنه قد تصدر اسم مسلسل "حدث بالفعل" التريند في الأيام السابقة وذلك بعد طرح الحلقة الأخيرة من حكاية "تحت الحزام" وأن نهايتها كانت مفاجأة للجمهور وهذا جعل المسلسل يتصدر التريند.

حكاية "تحت الحزام" هي من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والفنانة سلمي أبو ضيف وبسنت حاتم، شيماء الشريف، خالد أنور ومن إخراج المخرج هشام الرشيدي، ومن تأليف فادي النجار، ومن إنتاج حاتم سمعان ومحمد حسين.

وتتحدث حكاية "تحت الحزام" عن الدكتورة النفسية عليا التي تقوم بدورها الفنانة غادة عبد الرازق، ويكون لديها نجل ولكنها مريضة بمرض الإستحواذ حيث أنها تري أن نجلها هو من حقها فقط ولا يصح له أن يتركها ويذهب، فلهذا السبب تقوم بخطف زوجة نجلها التي تقوم بدورها سلمي أبو ضيف ليلة الفرح كي تمنع الزواج، وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة