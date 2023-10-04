تعرف على تفاصيل فيلم "عادل مش عادل" لـ شيري عادل

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة شيري عادل لأحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "عادل مش عادل"، حيث اكتفت "شيري" بمشاركة جمهورها بصورة لها أعلنت من خلالها مشاركتها بفيلم عادل مش عادل عبر الأستوري الخاص بها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

ويواصل صناع العمل التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة بالتزامن مع عمليات التصوير، والعمل يشارك في بطولته دينا، محمد رضوان، وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

تعرف على شخصية شيري عادل بـ "أصل الحكاية"

وتتألق شيرى عادل في فيلم "أصل الحكاية" مع المخرج محمد أمين، وتجسد من خلال الأحداث شخصية فتاة تدعى ملك وتمتلك أفكارا معينة تجعلها تواجه العديد من الصعوبات، وتستمر أحداث الفيلم في إطار المغامرة والتشويق.

أبطال فيلم "أصل الحكاية"



فيلم "أصل الحكاية" بطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، علاء مرسي، وعدد آخر من النجوم،والفيلم من تأليف وإخراج محمد أمين





آخر أعمال شيري عادل

والجدير بالذكر آخر أعمال شيرى عادل مسلسل "حكايات جروب الدفعة"، وشارك في بطولته بطولة شيرى عادل، ميدو عادل، عمرو وهبة، بسمة داود، أحمد ماجد، صفاء الطوخى، تامر شلتوت، سامح السيد، ايمان الشريف، وئام مجدى، أسامة الهادى، بسمة نبيل، وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، وإخراج محمد عبد السلام، وحاز المسلسل على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



