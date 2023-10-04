محمد فراج يروج لـ "بطن الحوت" بطرحه البوستر الرسمي للمسلسل (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان محمد فراج، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" البوستر الرسمي لمسلسل "بطن الحوت" وعلق عليه قائلًا: "دعواتكم..".

منشور محمد فراج

ما هي تفاصيل مسلسل "بطن الحوت" ؟

تدور أحداث مسلسل بطن الحوت فى 15 حلقة، ويعتبر المسلسل معالجة حديثة لقصة قابيل وهابيل ويدور حول صانع فخار (محمد فراج) يصاب بصدمة عصبية بعد مقتل صديقه المقرب على يد باسم سمرة، فيجد نفسه في حالة من التشدد تصل به للتطرف الديني وإدارة امبراطورية تجارة مخدرات.

بوستر مسلسل بطن الحوت

مسلسل «بطن الحوت» من بطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، تامر حبيب، زينب غريب، حسن أبو الروس، عصام عمر، أحمد فهمي، ترنيم هاني، سارو شديد وغيرهم، من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح وسيناريو وحوار محمد بركات.

ومن المقرر أن يعرض المسلسل قريبًا عبر منصة شاهد الرقمية.

ما هي آخر أعمال الفنان محمد فراج؟

وفي سياق منفصل يذكر أنه يعرض حاليًا في جميع دور العرض فيلم "ڤوي ڤوي ڨوي" للفنان محمد فراج وقد تم ترشيح الفيلم للفوز بجائزة الأوسكار.

بوستر فيلم ڤوي ڨوي ڤوي

وتدور أحداث فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" هو فيلم دراما كوميديا سوداء، ويحكي خلاله قصة شخص يدعى حسن حارس الأمن، وهو يعيش حياة فقيرة مع والدته، يرغب في السفر خارج البلاد وذلك عن طريق الانضمام لفريق كرم القدم للمكفوفين في إحدى بطولات مباريات كأس العالم في دول أوروبا، ولكنه يقرر أن يتظاهر بأنه لاعبا ضعيف البصر، ويلتقي في هذه الرحلة بعدد من الشخصيات والفتيات منها صحفية شابه تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم تحديدا بحسن، ويلتقي أيضا بمدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة إلى جانب أصدقائه الذين يشاركون في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق وذلك على أمل أن يوفر لهم تذكرتهم للحياة والكثير من الفرص.

من هم أبطال فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"؟

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي

تفاصيل عن فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"

ويعد أول فيلم مصري وعربي يتطرق إلى مشاكل ومعاناة المكفوفين الذي يمارسون لعبة كرة القدم للمكفوفين، وكان أول تقديم له خلال الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حيث عقد مؤتمر صحفي لأبطاله والمخرج للكشف تفاصيله.