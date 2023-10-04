رانبير كابور يخفض من قيمة أجره عن فيلم ANIMAL لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - تستمر التسريبات عن فيلم ANIMAL الجديد للنجم رانبير كابور في الظهور، قبل طرح الفيلم رسميًا، وكان احدثها ان رانبير، اختار أن يخفض من قيمة أجره عن الفيلم في مقابل أن يحصل على جزء من الأرباح.

ويقول موقع إنديا توداي، أن مثل هذه السياسة، سبق وأن اتبعها نجوم بوليوود، قبل طرح اعمال سينمائية يتنبأ بنجاحها بقوة.

ANIMAL

Animal

وكان قد طرح الممثل الهندي الكبير رانبير كابور بوستر ترويجي جديد يظهر للمرة الأولى لفيلمه المنتظر Animal.

ووفق موقع إنديا توداي، اعلن رانبير مع طرحه للبوستر الترويجي للفيلم، أن الاعلان التشويقي الأول سيطرح بحلول يوم 23 سبتمبر الجاري الذي يزامن عيد ميلاد رانبير.

وفيلم Animal يطرح لرانبير كابور في صالات العرض الهندية، بتاريخ الأول من ديسمبر، وهو من إخراج Sandeep Reddy Vanga.

مشاركة أنيل كابور

أعلن نجم بوليوود القدير أنيل كابور عن شخصيته من فيلم Animal للنجم رانبير كابور، بنشره لصورة من الشخصية التي سيجسدها بالفيلم الجديد.

ونقل موقع إنديا توداي الصورة التشويقية التي نشرها أنيل كابور لشخصيته من الفيلم المرتقب، حيث يجسد شخصية باسم Balbir Singh.