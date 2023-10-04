شاهد كابور يبدأ تصوير فيلمه الجديد هذا الشهر دون الكشف عنوانه

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت مصادر مقربة من الفنان الشاب شاهد كابور، عن أن النجم الهندي الكبير سيبدأ تصوير مشاهد فيلمه الجديد خلال شهر اكتوبر الجاري.

ووفق موقع انديا توداي، الفيلم سيشهد عودة شاهد كابور لعالم السينما من جديد بعد غياب، عبر هذا الفيلم الذي لم يتم الكشف حتى الآن عن عنوانه الرسمي.

والفيلم الجديد الغير معلن عن عنوانه، سيكون من إنتاج شركة "سيدهارث روي كوبار" RKF.

شاهد كابور

جديد أسرة كابور

في الوقت نفسه، يستعد فرد آخر من اسرة كابور، لطرح أحدث أفلامه، حيث تنبأ الخبراء في مجال سينما بوليوود، أن يكون فيلم Animal الجديد للنجم رانبير كابور، الفيلم الأكثر دموية الذي سبق وأن طرح لرانبير في مسيرته المهنية.

ووفق "إنديا توداي"، الفيلم الذي من المقرر ان يطرح في الأول من ديسمبر المقبل، سيكون الاكثر دموية لما سيحتويه من مشاهد عنف لم تشهدها بوليوود من قبل.

أنيل كابور

وكان قد أعلن نجم بوليوود القدير أنيل كابور عن شخصيته من فيلم Animal للنجم رانبير كابور، بنشره لصورة من الشخصية التي سيجسدها بالفيلم الجديد.

ونقل موقع إنديا توداي الصورة التشويقية التي نشرها أنيل كابور لشخصيته من الفيلم المرتقب، حيث يجسد شخصية باسم Balbir Singh.

Animal

وكان قد طرح الممثل الهندي الكبير رانبير كابور بوستر ترويجي جديد يظهر للمرة الأولى لفيلمه المنتظر Animal.

ووفق موقع إنديا توداي، أعلن رانبير مع طرحه للبوستر الترويجي للفيلم، أن الاعلان التشويقي الأول سيطرح بحلول يوم 23 سبتمبر الجاري الذي يزامن عيد ميلاد رانبير.

وفيلم Animal يطرح لرانبير كابور في صالات العرض الهندية، بتاريخ الأول من ديسمبر، وهو من إخراج Sandeep Reddy Vanga.