“الوطنية للإعلام” تهنئ السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر

القاهرة - محمد ابراهيم - تقدّم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية؛ بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقال في بيان له، إن تلك الذكرى محفورة في قلوب المصريين والعرب، والتي سطّرت خلالها القوات المسلحة المصرية تاريخًا مجيدًا،

حين استردوا الأرض والكرامة ببسالة، ستظل تذكرها صفحات التاريخ بفخرٍ وعزةٍ.

وتقدّم حسين زين بخالص التهنئة لوزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، وقادة وضباط وجنود الجيش المصري العظيم، الحصن والسند القوي للوطن، الذين يبذلون دمائهم الذكية للحفاظ على أمن وأمان مصر وشعبها.

وأضاف "زين" أنه بمرور خمسين عامًا على انتصارات أكتوبر، سيظل جيل أكتوبر مُلهمًا للأجيال القادمة، نتعلّم منه أسمى معاني التضحية والفداء؛ من أجل الحفاظ على الوطن، وصون كرامته، والإصرار على النصر في كافة المجالات، والتغلّب على أصعب التحديات، واثقين في الله، وفي قدرتنا وعزمنا لاستكمال مسيرة التنمية، بوطن يتمتع بالأمن والاستقرار والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد حسين زين أن ما نشهده من إنجازات فى شتّى المجالات، بمختلف ربوع الوطن، لخير دليل على السير في المسار والدرب الصحيح نحو جمهورية جديدة، قوية، تُلبّي طموحات وآمال شعب مصر العظيم، الذي سيجني وينعم بثمار تلك الإنجازات والتنمية.