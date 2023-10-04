فيلم Reptile يحصد ثناء المشاهدين رغم هجوم النقاد

القاهرة - محمد ابراهيم - حصد فيلم نتفليكس الجديد Reptile استحسان العديد من مشاهدي أعمال نتفليكس الأصلية، بوصفه أنه أحد أفضل الأعمال الدرامية التي قدمتها شبكة نتفليكس لفترة طويلة.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، الفيلم الجديد حصل على الجانب الآخر على تعليقات سلبية من عدد من النقاد السينمائيين.

Reptile

تفاصيل عن الفيلم

وفيلم Reptile، هو أحد احدث اعمال نتفليكس الاصلية، ويضم مجموعة مميزة من نجوم هوليوود في أدوار البطولة، من ضمنهم بينيشيو ديل تورو في دور نيكولز.

وكل من إليسيا سيلفر في دور جودي نيكولز، وجاستن تمبرليك في دور ويل جرادي، ومايكل بيت في دور إيلي فيليبس، وسكاي فيريرا في دور ريني، وماتيلدا لوتز في دور سومر السويك.

الفيلم من إخراج جرانت سينجر، في أول فيلم روائي طويل له، من سيناريو شارك في كتابته مع بنجامين بروير وبينيشيو ديل تورو.

أعمال قادمة من نتفليكس

وكانت قد طرحت شركة نتلفيكس الاعلان الترويجي الأول للفيلم الجديد May December، الذي تحدد أن يكون الفيلم الافتتاحي لمهرجان نيويورك السينمائي الدولي.

ونقل موقع ديد لاين الإعلان الترويجي الجديد للفيلم، الذي تشارك في بطولته نتالي بورتمان، وجوليان مور وتشارليز ميلتون.

عودة للظهور رغم الازمات

وتعود نتالي بورتمان للظهور الإعلامي رغم ما تعيشه من أزمة أسرية، تقترب بها من الانصفال عن زوجها، وقد عادت النجمة نتالي بورتمان للظهور بعد غياب، خلال إجرائها لجلسة تصوير جديدة لحملة دعائية مخصصة لعلامة ديور العالمية.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من جلسة التصوير التي أجرتها نتالي للعلامة العالمية للأزياء والموضة، على أحد الشواطئ بمدن أسبانيا الساحلية، وكانت في اطلالة حمراء أنيقة.