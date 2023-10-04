آمال ماهر تتخطى المليون مشاهدة بأغنية "أنا كويسة" على يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - حققت النجمة آمال ماهر نجاحًا جديدًا بعدما تخطت أغنية "أنا كويسة"، نسبة مليون وثلاثمائة ألف مشاهدة، منذ طرح الأغنية الأسبوع الماضي، على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.



من هم صناع أغنية “أنا كويسة”؟

تعتبر أغنية "أنا كويسة" هي الأغنية الأولى من الميني الألبوم الذي طرحته آمال ماهر في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي، عبر قناتها الرسمية الجديدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان بلال سرور، توزيع محمد يلدريم، تسجيل غناء أكرم عادل، مكساج أحمد جودة.

آمال ماهر

كلمات الأغنية

"متخافوش يا ناس عليا

كله حلو ومية مية

ايوة هي طبعا مش بسيطة

بس عادي مش قضية

متخافوش يا ناس عليا

كله حلو ومية مية

ايوة هي طبعا مش بسيطة

بس عادي مش قضية

انتوا ليه مستغربيني

اني بضحك أو بغني

نزلة دمعة مني

انا كويسة

انا كويسة بس مهيسة

بعد الصدمة

ولو أهمكوا

من فضلكوا ممكن خدمة

خرجوني فسحوني

إلهوا عقلي واشغلوني

وان فتحت السيرة تاني

سكتوني سكتوني

خرجوني فسحوني

إلهوا عقلي واشغلوني

وان فتحت السيرة تاني

سكتوني سكتوني

وقعة جامدة فيا هدت

علقة سخنة بس عدت

سقفولي أنا واللي زيي

اللي وقفت واللي سدت

هما يوم واتنين وفسحة

بعد منها هنام وهصحى

هصحى واحدة تانية مش عبيطة

واحدة فاهمة الدنيا ناصحة

انتوا ليه مستغربيني

اني بضحك أو بغني

متخافوش لسه عقلي ما رحش مني

انا كويسة

انا كويسة بس مهيسة

بعد الصدمة

ولو أهمكوا

من فضلكوا ممكن خدمة

خرجوني فسحوني

إلهوا عقلي واشغلوني

وان فتحت السيرة تاني

سكتوني سكتوني".

آمال ماهر

آمال ماهر تعود بعد غياب 3 أعوام

ويشهد ميني ألبوم أنا كويسة عودة لآمال ماهر للساحة الفنية بقوة بعد غيابها ما يقرب من 3 سنوات عن طرح الأغاني، إذ كانت أغنية اللي قادرة هي آخر أغاني آمال ماهر، وهي تتر مسلسل ليه لأ الجزء الأول بطولة الفنانة أمينة خليل، ويعد حفلها في مدينة العلمين منذ ما يقرب من ما يقرب من عام هو آخر حفلاتها.

وتعاونت آمال ماهر في ميني ألبوم أنا كويسة مع مجموعة مميزة من الشعراء والملحنين وهم الشاعر عمرو يحيى، والشاعر أحمد المالكي والملحن بلال سرور والملحن سامح كريم، والموزع كريم أسامة.

غلق قناة آمال ماهر على يوتيوب

يشار إلى أن قناة آمال ماهر الرسمية على يوتيوب كانت قد تم اغلاقها لمدة عامين، ثم عادت أيام في يوليو 2022 وأغلقت مرة أخرى أي أن القناة مغلقة منذ ثلاثة أعوام، وقامت مؤخرًا بتدشين قناة جديدة على اليوتيوب لتحميل عليها الأغاني حتى يشاهدها الجمهور.