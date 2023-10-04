عامر خان يعلن عن مشروعه السينمائي الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن النجم عامر خان عن مشروعه السينمائي المقبل، عبر صورة قام بنشرها على حساباته الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي، جمعته بطاقم عمل الفيلم.

ونقل موقع إنديا توداي، الصورة التي جمعت بين عامر، والنجم صني ديول الذي يشاركه في بطولة الفيلم، على أن يكون من إخراج "راجكومار سانتوش".

وسيطرح الفيلم الجديد للنجم عامر خان، بعنوان Lahore، 1947، على أن يتحدد موعد العرض الرسمي في وقت لاحق من هذا العام.

عامر خان

أول عمل لـ "راجفير ديول"

وكان قد احتفل نجم بوليوود الكبير "صاني ديول" بطرح البوستر الترويجي لأول عمل سينمائي لنجله راجفير ديول، الذي سيشهد اول ظهور سينمائي للممثل الشاب ابن النجم الكبير في السينما الهندية.

وقال صاني بنشر البوستر الترويجي الأول لفيلم نجله الجديد الذي يطرح بعنوان Dono، وسيشهد أيضًا الظهور الأول للفنانة الشابة "ثاكيريا دهيلون" في سينما بوليوود.

الفيلم تدور أحداثه في إطار قصة رومانسية بين الثنائي من إخراج "سوراج بارجاتيا".

جديد أخبار بوليوود

وضمن أحدث أخبار سينما بوليوود، أن مخرج فيلم بوليوود الناجح Khiladi 786، المخرج أشيش موهان، يستعد لخوض تجربة اخراجية جديدة مميزة ستكون من انتاج اشوين فاردي.

ووفق موقع إنديا توداي، التجربة الإخراجية المرتقبة لـ أشيش، ستضم أربعة من أبطال أفلام الحركة في بوليوود، على أن يتم الكشف المزيد من التفاصيل قريبًا.

فيلم Khiladi 786

وفيلم Khiladi 786، هو من الأفلام الهندية المميزة التي طرحت للنجم أكشاي كومار، وجسد به شخصية باسم باهار سينغ.

وشارك في البطولة أيضًا أسين، في دور انيدو تندولكار، وهيماش ريشاميا في دور مانسوخ ديساي، وباريش روال في دور نارراتو، وراجيش خطار، وراج بابار.

الفيلم جمع بين الكوميدية والحركة، وكان من الافلام التي طرحت في بوليوود عام 2012.