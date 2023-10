نهاية مفتوحة للموسم الثالث من Only Murders In The Building

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد ختام الموسم الثالث لمسلسل Only Murders In The Building نهاية مفتوحة تشوق المشاهدين لانتظار الموسم القادم من المسلسل الكوميدي الذي تدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق.

ووفق ما ذكرت ديلي ميل، المسلسل في موسمه الثالث، شهد حل واحدة من المعضلات المعلقة بالنسبة للمشاهدين، من جريجة كانت قد ارتكبت ضمن أحداث الموسم الثاني المنتهي.

في حين أن هاية الموسم الثالث المعلقة، تركت المشاهدين للتساؤل عما سيكون عليه مصير الاحداث إذا ما كان هناك موسم رابع قادم.

Only Murders In The Building

تفاصيل عن المسلسل

ومسلسل Only Murders In The Building، هو أحد الأعمال الأصلية التي يتم عرضها عبر شبكة البث الرقمي hulu.

المسلسل يضم في بطولته تشكيلة من كبار نجوم هوليوود، وهم مارتن شورت في دور أوليفر بوتنام، وستيف مارتن في دور تشارلز هادن، وسيلينا جوميز في دور مايل مورا.

مع جيسي ويليامز في دور توبيرت، وكارا ديليفين في دور أليس وزوي كوليتي في دور لوسي.

جائزة جديدة

وكان لسيليا جوميز نصيب من موسم جوائز mtv للفيديوهات الموسيقية هذا العام، حين أعلن عن جائزة أفضل فيديو أغنية إفريقية، التي ذهبت لأغنية Calm Down لسيلينا جوميز وريما.

أيضًا كان ضمن التكريمات، جائزة أفضل فنان صاعد ذهبت لـ Ice Spice، وجائزة أفضل أداء حي لهذا العام ذهبك لـ TOMORROW X TOGETHER عن أداء أغنية Sugar Rush Ride’.

وجائزة أفضل تعاون موسيقي كانت من نصيب شاكيرا والفنانة اللاتينية كارول جي عن أداء أغنية TQG.

وجائزة أفضل فيديو أغنية بوب ذهبت لتايلور سويفت عن فيديو أغنية Anti-Hero، وجائزة أفضل فيديو أغنية هيب هوب ذهبت لأغنية Super Freaky Girl لنيكي ميناج.

وجائزة أفضل فيديو أغنية Rock ذهبت لـ فريق Måneskin عن فيديو اغنية THE LONELIEST، وأفضل فيديو اغنية لاتينية كانت من نصيب المغنية "أنيتا" عن فيديو أغنيتها Funk Rave