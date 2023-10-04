نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلادها الـ 78.. تعرف على أبرز المعلومات والمحطات في حياة شمس البارودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي اليوم الأربعاء، الموافق 4 من شهر أكتوبر الجاري، بعيد ميلادها الـ 78، وفي السطور التالية يرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات والمحطات في حياتها ومن هم أبناءها.

ولدت الفنانة شمس الملوك جميل عزت البارودي، الشهيرة والمعروفة باسم شمس البارودي في الوراق بمحافظة القاهرة، وذلك في 4 من شهر أكتوبر عام 1945، ولكن ترجع أصولها إلى سوريا، وهي فنانة مصرية معتزلة.

من هو زوج وأبناء شمس البارودي ؟



تزوجت شمس البارودي عام 1972 من الفنان حسن يوسف، وأنجبت منه أبنائهما، عمر وعبدالله وناريمان ومحمود حسن يوسف، ولديها شقيق واحد وهو محمد تيسير جميل البارودي.

كيف كانت بداية شمس البارودي؟



درست شمس البارودي في معهد الفنون المسرحية لمدة سنتين ونصف، ومثلت أول أدوارها في مسلسل "العسل المر"، ولكنها بدأت مشوارها الفني في مسيرتها في فترة الستينيات.



وكان اسمها حينها شمس الملوك ولكن سرعان ما استقر اسمها المهني الشهيرة به على شمس البارودي، وكانت قد تعددت أدوارها في السينما وكانت أيقونة من الأيقونات الفنية في تاريخ السينما المصرية.



لم يكن زواجها من حسن يوسف هو الزواج الأول لها في حياتها، بل تزوجت من الأمير خالد بن سعود عام 1969م ثم انفصلا بعد 3 شهور فقط، وقابلت الفنان حسن يوسف بعدها بثلاث سنوات وتزوجا عام 1972م وأنجبت منه أولادها الأربعة.



متى اعتزلت شمس البارودي الفن؟

قررت شمس البارودي في منتصف فترة الثمانينيات اعتزال التمثيل وارتدتء الحجاب، وذلك عقب أدائها مناسك العمرة مع والدها، وتبرأت من جميع الأعمال التي شاركت فيها، وارتدت بعد ذلك بعدة سنوات النقاب، ثم عاودت إلى الحجاب مرة أخرى.