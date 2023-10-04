نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثقافة القاهرة تحتفي بذكرى انتصارات أكتوبر بالسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوالى احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بذكرى أكتوبر المجيدة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي بفرع ثقافة القاهرة، حيث أقام قصر ثقافة السلام احتفالية بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة وذلك بحضور الهام واصف مدير عام فرع ثقافة القاهره وأحمد الشافعي مدير القصر.

احتفالية ذكرى نصر أكتوبر في ثقافة القاهرة

بدأت الاحتفالية بعرض فنى لفرقة كورال انغام السلام والتي قدمت العديد من الأغانى الوطنية منها:“ ياحبيبتي يامصر،حلو بلادي السمرا، طوبه فوق طوبه، يا أغلى اسم في الوجود، أغنية لون يازمان، فاكرين يوم6 أكتوبر”.

وجاءت ثاني فقرات الحفل مع فرقة السلام للموسيقي العربية وقدموا باقة من الأغاني الوطنية منها:" أغنية بسم الله، أغنية حبيت بلدي، أغنية مطلوب من كل وطني، عاش اللي قال، مكتوب لي أغني لك،أغنية كل بلاد الدنيا جميلة".

ورش فنية في احتفالات أكتوبر

وعلي هامش الاحتفالية قام قسم الفنون التشكيلية بالقصر بعمل ورشه رسم حر للاطفال وتلوين



كما قامت مكتبة الطفل بالقصر بورشة عمل علم مصر بالفوم مع الأطفال.

حرب أكتوبر حلقة نقاشية بثقافة عين حلوان

من ناحية أخرى عقد فرع ثقافة القاهرة بقصر ثقافة عين حلوان حلقة نقاشية عن حرب أكتوبر وتناولت كالآتي: أسباب قيام حرب أكتوبر عام ١٩٧٣، كيف بدأت، الاستعدادات التي سبقت الحرب، كيف ساعدت الدول العربية مصر في حرب أكتوبر، تكاتف الشعب مع الجيش، ونجاح الحرب هو نجاح قيادة خططت جيدا،هذا وقد نالت الندوة استحسان الحضور.