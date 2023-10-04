نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسم الكريسماس يشهد منافسة قوية بين أعمال سينمائية ببوليوود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فترة موسم أعياد الكريسماس لعام 2023، ستكون الأكثر منافسة بين مجموعة أفلام هندية جديدة ستطرح للعرض في هذه الفترة بنفس الوقت.

ووفق موقع "إنديا توداي"، علاوة على تحديد الكريسماس موعدًا لطرح فيلم "شاه روخ خان" الجديد "دانكي"، سيكون هناك أفلام أخرى تتنافس على شباك التذاكر في هذه الفترة.

أبرز هذه الأعمال، كل من فيلم Yodha الذي ينتجه المنتج والمخرج كارانا جوهار، وفيلم النجم الشاب سيدهارث مالهوترا الذي يطرح بعنوان Merry Christmas.

افلام الكريسماس

منافسة في موسم الكريسماس

و ستكون هناك مواجهة مميزة على مستوى شباك التذاكر بين النجم شاه روخ خان، والنجم الهندي باربهاس، بعد أن تحدد طرح الأعمال السينمائية القادمة لهما في نفس التوقيت، بالتزامن مع فترة أعياد الكريسماس.

ووفق ما ذكر موقع "إنديا توداي"، تحدد أن فترة الكريسماس ستشهد طرح الفيلم الجديد لشارو Dunki والفيلم الجديد لـ باربهاس، الذي يطرح بعنون Salaar.

الكشف موعد الطرح

وكان قد كشف النجم الكبير شاه روخ خان عن أن موعد طرح ثالث عمل سينمائي له لعام 2023، سيكون بحلول فترة اعياد الكريسماس نهاية العام الجاري.

ووفق ما ذكر موقع إنديا توداي، أعلن شارو عن موعد طرح فيلم Dunki في موسم احتفالات الكريسماس، خلال حدث ترويجي لفيلم Jawan.