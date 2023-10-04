نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل دور بيومي فؤاد ورنا رئيس في "أسود ملون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر الفنانة رنا رئيس، حاليًا عرض فيلمها الجديد "أسود ملون"، ومن المقرر عرضه في عيد الحب المقبل بدور السينما المصرية.

ما هي تفاصيل شخصية بيومي فؤاد في فيلم “أسود ملون”؟

ويجسد بيومي فؤاد في فيلم “أسود ملون” دور طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، وتشارك في بطولة العمل رنا رئيس التي تجسد دور مصممة حفلات زفاف وانتهي بيومي فؤاد من تصوير دوره في الفيلم مؤخرا، والعمل حاليا في مرحلة المونتاج.

يشار إلى أن الفيلم كان يحمل في البداية عنوان "المكلكعين" لكن تم تغييره من قبل الشركة المنتجة.

ما هي تفاصيل فيلم أسود ملون؟

أسود ملون فيلم رومانسي لايت كوميدي، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، من إخراج حسن البلاسي.



ما هي أعمال بيومي فؤاد المقبلة؟

ومن ناحية أخرى يبدأ الفنان بيومي فؤاد تصوير فيلمه الجديد "وقت إضافي" الأسبوع المقبل، استعدادا لعرضه بدور العرض السينمائي في الموسم الشتوي المقبل.



وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال تناوله قضية اجتماعية يتم مناقشتها من خلال أحداث العمل، وينتج عنها صراع بين أبطال العمل.

من هم أبطال فيلم “وقت إضافي ”؟



الفيلم بطولة بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، أحمد سلطان، فكرة محمد ياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، إخراج أحمد جبة.