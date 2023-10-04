الخميس.. "جراما فن" بقصر الأمير بشتاك

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أحمد جودة - القاهرة - يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الساعة الثامنة مساء الخميس 5 أكتوبر 2023 حفل فني لفرقة "جراما فن".

أبرز فقرات حفل فرقة جراما فن



يتضمن برنامج الحفل عدد من الأغاني منها: " مصر تتحدث عن نفسها "، "وطني الأكبر"، "لعبة الايام"، و" كان عندي غزال"، بقيادة المايسترو محمد حسين.

نبذة عن فرقة جراما فن



يذكر أن فرقة جراما فن أسسها الشاعر عبد الناصر جمعه عام 2018، قدمت عديد من الحفلات الفنية في عدد من المراكز الثقافية والجامعات.

صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة.