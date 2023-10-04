نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إذاعات وشاشات “الوطنية للإعلام” تحتفل بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُقدّم شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، خريطة برامجية متميّزة؛ احتفالًا بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي بذلت فيها قواتنا المسلحة التضحيات الغالية لاسترداد الأرض والكرامة، مؤكدة أن تلك الذكرى الخالدة محفورة في قلوب وعقول المصريين.

وأعلنت الهيئة عن تفاصيل التغطية على النحو التالي:

الإذاعة المصرية

خطة شبكة البرنامج العام

فترات مفتوحة: "صباح النصر، استوديو 2، مساء الخير يامصر ويتم استضافة متحدثين عسكريين للحديث عن انتصارات أكتوبر، و"قالوا عن النصر" يتضمن اقوال كبار العلماء التي تم تسجيلها اثناء حرب أكتوبر مثل احاديث للدكتور / عبد الحليم محمود – د. عبد المنعم عز – الشيخ جاد الحق – محمد متولي الشعراوي. "طريق النصر" حوار عن الإصرار والعزيمة والانتماء لصناعة النصر. "المرأة وأكتوبر " وحوار عن دور المرأة في حرب أكتوبر. إذاعة الكبار: الفترات المفتوحة: روح أكتوبر، اكتوبر قالي يالا أبني وعلي، اتنين الضهر يوم ٦ أكتوبر، وتتناول دور القوات المسلحة في تحقيق النصر كما يتم تناول بعض من ملامح يوم ٦ اكتوبر البطولية. يتم تطويع البرامج ومنها: غنوة مصر، اكتوبر بالأرقام، حماة الوطن، اوراق الزمن، تحيا مصر وانجازات العصر. كما يتم تلوين الاغاني علي مدار اليوم بأغاني وطنية خاصة بالمناسبة.

شبكة الشرق الأوسط

إذاعة الشرق الأوسط تحتفل بذكري السادس من أكتوبر - البرامج: "فرسان الحرية" برنامج يتضمن لقاءات مع الخبراء العسكريين والمسئولين عن أبطال حرب أكتوبر والأعمال والبطولات المختلفة أثناء الحرب والاستنزاف. "غنوة نصر" برنامج يتضمن لقاءات مع بعض الملحنين والشعراء عن أغاني ما قبل أكتوبر وأغاني النصر والأغاني الوطنية والحماسية من بعد أكتوبر وحتي الآن. - الفترات المفتوحة: "شوتايم" تتضمن لقاءات متنوعة حول الدراما القديمة التي قدمت حرب أكتوبر. "بريك" مجموعة متنوعة من الأغنيات الوطنية الحديثة والقديمة الشهيرة. "نجوم وحكايات" تتضمن لقاءات مع النجوم والفنانين الذين شاركوا في اعمال أكتوبر الفنية في الدراما والسينما. "أكتوبر من دهب" تتضمن استضافة الخبير العسكري اللواء سمير فرج للحديث عن ذكرياته واحداث الحرب والنصر. - السهرات: "حدوته مصرية" تتضمن لقاءات مع شخصيات مرتبطة بانتصارات أكتوبر وأيضا بما يتم تحقيقه من تنمية حالية علي أرض مصر. "اوبرا ستايل" تتضمن تغطية لاحتفالات وانشطة دار الاوبرا المصرية خلال شهر أكتوبر ولقاءات مع الفنانين المشاركين في الاحتفالات - الدراما: إذاعة المسلسلات الإذاعية التي تضمنت حكايات حرب أكتوبر.

خطة شبكة الشباب والرياضة

احتفال شبكة الشباب والرياضة بانتصار أكتوبر المجيد برنامج "أكتوبر في عيونهم" حوارات مع الشباب المصري للحديث عن هذا الانتصار العظيم وكيف اثر في وجدانهم وكيفية استلهام روح هذا النصر في حياتنا كلها الفترات المفتوحة: "انغام علي شط القناة" وتقدم الأغنيات التي تم انتاجها للاحتفال بهذا النصر العظيم مع تقديم تحليل لكلمات ومعاني هذه الأغنيات. "شاهد علي النصر" فترة تستضيف أحد الخبراء الاستراتيجيين الذين شاركوا في هذه الحرب المجيدة والحديث عن خطة الخداع الاستراتيجي وكيف كانت الساحة الداخلية مهيأة لقيام حرب أكتوبر المجيدة للاسترجاع أرض سيناء الحبيبة.

خطة شبكة القرآن الكريم

خطة احتفال شبكة القرآن الكريم بنصر أكتوبر عبر: تطويع برامج (كنوز المعرفة - الأسرة والمجتمع - كتابات إسلامية) وتذاع فترة مفتوحة "الإسلام والحياة" تحت عنوان نصر أكتوبر يوم من أيام مصر العظيمة.

خطة شبكة صوت العرب

خطة صوت العرب للاحتفال بالعيد الخمسين لانتصارات اكتوبر المجيدة تطويع الفقرات المفتوحة للحديث عن المناسبة منها: صباح الخير يا عرب، انا في انتظارك، بالعربي، يومك سعيد، اغاني وعجباني، يا سادة يا كرام. كما تذاع بعض البرامج الخاصة عن المناسبة منها: هذا انا، معاني الحياة، وثائقيات، حواديت ع هامش النصر.

قطاع التليفزيون

يحتفل قطاع التليفزيون بذكري نصر السادس من أكتوبر من خلال احتفالية خاصة تتضمن تطويع البرامج اذاعة مجموعة من الاغاني الوطنية والأفلام التسجيلية والعريبة الخاصة بذكري حرب أكتوبر، بالإضافة للتقارير الإخبارية الخاصة بذكري النصر؛ حيث طوعت القناة الثانية العديد من برامجها اليومية منها بكرة لينا، نورت مصر، شباب ع الهوا، بانوراما عسكرية، مصر جميلة وعلى مدار اليوم تعرض القناة العديد من الأفلام التسجيلية وفي الساعة العاشرة مساء تعرض الفيلم العربي "العمر لحظة" بطولة ماجدة، أحمد مظهر، ناهد شريف، نبيلة عبيد ومن إخراج محمد راضي.

القناة الفضائية المصرية

أعدت القناة الفضائية احتفالية خاصة بمناسبة ذكرى نصر اكتوبر المجيد وتقدم القناة باقة من البرامج التى تتحدث عن الانتصار العظيم منها كان ياما كان، الحلقة الأخيرة، مباشر من مصر، علشان بكرة، بلاد الشمس، مصر قريبة، شارع الفن، ثقافة وإبداع، ونخبة من الافلام العربية والتسجيلية والاغانى الوطنية وفي الثالثة عصرًا تعرض القناة الفيلم العربي "أيام السادات" بطولة أحمد زكي، ميرفت أمين، منى زكي ونخبة من نجوم الفن ومن إخراج محمد خان.

كما تعرض الفضائية المصرية الفيلم العربى العمر لحظة ماجدة، أحمد مظهر اخراج محمد راضى، والفيلم العربي أيام السادات أحمد زكي، منى زكي، بالإضافة إلى إذاعة حفلات وطنية وتطويع البرامج ومنها أرض الجمال، على المصرى دور.

قطاع الأخبار

يقدم احتفالية متميزة بمشاركة جميع العاملين بالقطاع من مذيعين وخرجين ومعدين وفنيين تم الإعداد لها على أعلى مستوى بما يليق وهذه المناسبة العظيمة لنصر أكتوبر المجيد.

يبدأ الاحتفال من يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر حيث يبدأ القطاع الاحتفال بالبث المباشر من خلال برنامج صباح الخير يا مصر من ( العريش) ولقاءات حية على الهواء مباشرة، كما تنقل كاميرات القطاع من خلال المواقع المختلفة من جميع أنحاء الجمهورية الإنجازات التى تحققت من مشروعات قومية عملاقة ولقاءات مع المتخصصين والمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية.

ويضيف: سيتم تقديم مايقرب من أكثر من 25 فيلم تسجيلي يوثق الإنجازات والمشروعات التى يشهدها المواطن وتعيشها مصر فى الحاضر.

قطاع القنوات المتخصصة

أعد قطاع قنوات النيل المتخصصة خطة الاحتفال باعياد انتصارات أكتوبر المجيدة على جميع قنواته حيث تتضمن الاحتفالية، فترات مفتوحة ولقاءات وأيضا أوبريتات غنائية وطنية وتقدم قناة نايل لايف يومي الخميس والجمعة فيلمي أبناء الصمت والعمر لحظة.

أما بالنسبة لقناة ماسبيرو زمان فتعرض يوم الجمعة الفيلم العربي "أبناءالصمت"، أما قناة نايل سينما تقدم يوم الخميس في الحادية عشرة مساءً الفيلم العربي "أيام السادات" وياعد في اليوم التالي في الساعة الثالثة عصرًا.

قطاع القنوات الإقليمية

يحتفل قطاع القنوات الإقليمية بقنواته المختلفة بالذكري الخمسين لانتصارات السادس من اكتوبر المجيدة ، ويتخلل البرامج إذاعة البروموهات والتنويهات الخاصة بتلك المناسبة علي مدار اليوم، ويتم إذاعة الأفلام الدرامية، والمسرحيات الكوميدية، الأغاني الوطنية، بالإضافة لعرض الحفلات الغنائية والموسيقية.

كما تتضمن الخريطة العديد من البرامج والفقرات المفتوحة، وفيما يالي استعراض لما تقدمه قنوات القطاع.

قناة القاهرة: تعرض عدد من الأفلام التسجيلية مثل:فيلم (حرب اكتوبر ٧٣)، فيلم (اكتوبر إرادة مصرية)، فيلم (المشير الجمسي)، بالاضافه لفيلم حكايات الغريب.

قناة القنال: عرض أفلام تسجيلية عن حرب أكتوبر بالإضافة لسهرة ملحمة كبريت،و كذلك تتطويع البرامج كافة للاحتفال بذكري النصر.

قناة إسكندرية: تعرض فيلم ايام السادات بالإضافة لعرض الأغاني الوطنية والافلام التسجيلية والسهرات التلفزيونية.

قناة الدلتا: عرض حلقات مجمعة من المسلسل الوطني رأفت الهجان ،بالإضافة للاغاني والبروموهات الخاصة بتلك المناسبة المجيدة.

قناة طيبة: عرض فيلم تسجيلي بمناسبة ٦ من اكتوبر، وعرض فيلم أبناء الصمت.

قناة الصعيد: فيلم تسجيلي (ايام لا تنسي)، فيلم ( خطوة سلام)، بالإضافة لعرض الفيلم العربي (حائط البطولات)، السهرة الدرامية ملحمة كبريت.

كما تتضمّن خريطة عرض القنوات تقديم عدد من الأفلام الدرامية والتسجيلية والفترات المفتوحة التي تتعرض لذكري النصر العطرة، ومن أمثلة الأفلام التسجيلية من إنتاج الشئون المعنوية: فيلم القرار، سيناء ارض البطولات، أجنحة الغضب، خطوة السلام، أنور السادات، ايام النصر.

ومن الأفلام الدرامية: فيلم الطريق إلى ايلات، فيلم أبناء الصمت، فيلم حكايات الغريب،فيلم العمر لحظة، فيلم حائط البطولات، إلى جانب عرض الاغاني الوطنية الخاصة بمناسبة نصر أكتوبر والفترات المفتوحة مثل:الفترة المفتوحة أكتوبر شهر النصر، وعرض أوبريت أكتوبر النصر، وأوبريت حكايات الجندي صابر عن انتصارات أكتوبر.