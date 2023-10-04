نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلادها الـ 56.. تعرف على أبرز المعلومات والمحطات في حياة صابرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل الفنانة صابرين اليوم الأربعاء، الموافق 4 من شهر أكتوبر الجاري، بعيد ميلادها الـ 56، وفي السطور التالية يرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات والمحطات في حياة الفنانة صابرين.

بداية الفنانة صابرين



ولدت الفنانة صابرين لأسرة مهتمة بالفن، معروفة بألعاب السيرك، حصلت على ليسانس الآداب في قسم الفلسفة، وبدأت التمثيل وهي في الرابعة من عمرها من خلال أدوار صغيرة، لم يكن التمثيل فقط هو هوايتها الوحيدة بل خاضت تجارب كثيرة مع الغناء وهي في الثانية عشر من عمرها.

كيف بدأت الحياة المهنية لصابرين؟



بدأت صابرين التمثيل وألعاب الأكروبات والرقص الشرقي في طفولتها، تفرغت للتمثيل وعملت في عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية ومنها (رحلة أبو العلا البشري، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، ليالي الحلمية، أم كلثوم، هالة والدراويش، الدنيا وردة بيضاء).

مُنحت صابرين دور البطولة في مسلسل يتناول السيرة الذاتية لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وحقق مسلسلها نجاحا كبيرا، وذلك في عام 1999م، وأدت خلاله دور كوكب الشرق أم كلثوم، وبعدما قدمت هذا العمل، قررت صابرين اعتزال الفن وقامت بارتداء الحجاب ثم قدمت بعدها بعض البرامج الدينية.



قررت صابرين في عام 2006 العودة لعالم الفن، وكان ذلك بمشاركتها في مسلسل "كشكول لكل مواطن"، وهي ابنة شقيقة الفنانة نعيمة عاكف.

تزوجت صابرين من ياسر عبد اللطيف، وطارق صادق جلال، وأنجبت من كل منهما أبنائها نور ياسر عبد اللطيف، ويوسف طارق صادق، وعلي طارق صادق، عمر طارق صادق.